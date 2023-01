Cronaca 724

Controlli a Caltanissetta, 25 persone segnalate per uso personale di droga: ecco cosa si rischia

I poliziotti hanno sequestrato hashish, marijuana e cocaina su tutto il territorio provinciale

Redazione

26 Gennaio 2023 08:32 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/controlli-a-caltanissetta-25-persone-segnalate-per-uso-personale-di-droga-ecco-cosa-si-rischia Copia Link Condividi Notizia

Nelle ultime settimane sono 25 le persone segnalate, ai sensi dell’art.75 del D.P.R. 309/1990, poiché, nel corso dei controlli di polizia eseguiti sul territorio della provincina di Caltanissetta, sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Ai predetti i poliziotti hanno sequestrato hashish, marijuana e cocaina. L’uso personale di sostanze stupefacenti è sanzionato amministrativamente con la sospensione della patente di guida, dei certificati di abilitazione per la guida di motoveicoli e ciclomotori, con la sospensione della licenza di porto d'armi, del passaporto e del permesso di soggiorno.

Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente, si tiene conto della quantità della sostanza, che non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, e della modalità di presentazione delle stesse, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato e ad altre circostanze. La persona trovata in possesso di sostanza stupefacente viene segnalata al Prefetto ed è invitata a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze.



Nelle ultime settimane sono 25 le persone segnalate, ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 309/1990, poiché, nel corso dei controlli di polizia eseguiti sul territorio della provincina di Caltanissetta, sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Ai predetti i poliziotti hanno sequestrato hashish, marijuana e cocaina. L'uso personale di sostanze stupefacenti è sanzionato amministrativamente con la sospensione della patente di guida, dei certificati di abilitazione per la guida di motoveicoli e ciclomotori, con la sospensione della licenza di porto d'armi, del passaporto e del permesso di soggiorno. Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente, si tiene conto della quantità della sostanza, che non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, e della modalità di presentazione delle stesse, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato e ad altre circostanze. La persona trovata in possesso di sostanza stupefacente viene segnalata al Prefetto ed è invitata a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare