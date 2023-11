Continuano le ricerche degli ex fidanzati scomparsi in Veneto, un elicottero sorvola la zona

Continuano le ricerche degli ex fidanzati scomparsi in Veneto, un elicottero sorvola la zona

È il quarto giorno d’attesa per i familiari di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta

Redazione

Proseguono nella zona tra Vigonovo e Treviso le ricerche con l’elicottero di tracce del passaggio di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due giovani scomparsi da sabato scorso. Sulla zona opera un elicottero dei Vigili del fuoco e una squadra del Corpo che continua le ricerche a terra.

In mattinata è previsto un incontro di coordinamento tra Vigili del fuoco e Carabinieri, per capire su quali punti eventualmente continuare le ricerche o far intervenire cani molecolari e sommozzatori nella zona.

Un elicottero dei vigili del fuoco si alzerà in volo tra qualche minuto dall’aeroporto di Tessera per compiere una nuova perlustrazione alla ricerca dei due giovani. Concluso l’intervento, i vigili del fuoco si incontreranno con i carabinieri per decidere le successive azioni di ricerca.

E’ il quarto giorno d’attesa per i familiari di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ex fidanzati 22enni spariti da Vigonovo (Venezia) dopo essere andati a mangiare un hamburger in un centro commerciale. La villetta in cui abitava Giulia a Vigonovo è circondata dall’alba solo dalle troupe dei giornalisti. Qualche minuto fa è uscita dalla casa di via Aldo Moro la zia, Elisa Cecchettin.

Dietro una calma apparente l’ansia per le continue segnalazioni che giungono ormai da cinque province, dalla pianura alla montagna, di Veneto e Friuli Venezia Giulia. «Come va? Va, non posso dire altro. Oggi c'è il sole - si limita a dire - e spero ripartano le ricerche». (ANSA).



