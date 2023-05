Salute 170

Contenimento Sars-CoV-2 nella popolazione immigrata in Italia: dibattito a Trapani

L'appuntamento è organizzato dal Cefpas con l'Asp di Trapani e il Dasoe: il progetto che è stato avviato nel novembre 2020 e si concluderà nel maggio 2023

Redazione

Nell’ambito del Programma CCM (Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie) 2020 del Ministero della Salute è stato attribuito al Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (DASOE) dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana un progetto dal titolo “Sorveglianza epidemiologica e controllo del COVID-19 in aree urbane metropolitane e per il contenimento della circolazione del SARS-CoV-2 nella popolazione immigrata in Italia”. Tra gli obiettivi specifici, oltre alla produzione di un documento di raccomandazioni, è prevista a cura del DASOE, del Centro Salute Globale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani e del CEFPAS, la realizzazione di un percorso formativo rivolto agli operatori sanitari e sociali impegnati nella presa in carico della popolazione migrante e popolazione immigrata residenziale soprattutto nei contesti emergenziali come quello relativo alla gestione e al contenimento della diffusione del nuovo coronavirus. Le giornate formative/informative, e di contestuale evento finale, che rientrano in tale progetto, si svolgeranno nei giorni 8 e 9 maggio 2023 presso la Tonnara Di Bonagia Resort di Valderice (Trapani).

Il progetto, che è stato avviato nel novembre 2020 e si concluderà nel maggio 2023, ha previsto il coinvolgimento di diverse regioni in Italia, di enti centrali e di diverse università. Molti sono stati gli obiettivi specifici per la valutazione dell’impatto della malattia nella popolazione immigrata residente sul territorio, in quella immigrata che afferisce ai centri di accoglienza e nella popolazione migrante. Tra le finalità dei lavori delle due giornate anche quella di approfondire il concetto di salute e gli effetti delle disuguaglianze nelle popolazioni fragili in contesti epidemici e quella di analizzare i risultati delle evidenze scientifiche per la prevenzione della diffusione del SARS-COV 2 negli immigrati e per l’implementazione di interventi di sanità pubblica.



