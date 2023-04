Politica 356

Conte su Cancelleri: "Adesso è passato dalla parte di Schifani, Dell'Utri e Cuffaro"

L'ex premier: "Questa vicenda mi conferma che abbiamo fatto bene a mantenere il limite del doppio mandato"

Redazione

22 Aprile 2023 18:13 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/conte-su-cancelleri-adesso-e-passato-dalla-parte-di-schifani-dellutri-e-cuffaro Copia Link Condividi Notizia

"Non parlo dei sindaci, ma vedo che chi si è proposto come nostro sindaco oggi condivide la visione di Schifani, Dell'Utri e Cuffaro. Questa vicenda mi conferma che abbiamo fatto bene a mantenere il limite del doppio mandato". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte a margine dell'assemblea nazionale della Rete dei Numeri Pari, rispondendo ad una domanda sul passaggio di Giancarlo CANCELLERI a Forza Italia. "Non posso che ricordare ed apprezzare quelli che, come Vito Crimi e Paola Taverna ad esempio, hanno rispettato questa regola e sono ancora qui a darci una mano", ha concluso. (ANSA).



"Non parlo dei sindaci, ma vedo che chi si è proposto come nostro sindaco oggi condivide la visione di Schifani, Dell'Utri e Cuffaro. Questa vicenda mi conferma che abbiamo fatto bene a mantenere il limite del doppio mandato". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte a margine dell'assemblea nazionale della Rete dei Numeri Pari, rispondendo ad una domanda sul passaggio di Giancarlo CANCELLERI a Forza Italia. "Non posso che ricordare ed apprezzare quelli che, come Vito Crimi e Paola Taverna ad esempio, hanno rispettato questa regola e sono ancora qui a darci una mano", ha concluso. (ANSA).

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare