Conte capolista alla Camera e Scarpinato al Senato: ecco i nomi dei candidati M5s in Sicilia

Candidato il deputato uscente sancataldese Dedalo Pignatone, mentre ci riprova al Senato il gelese Pietro Lorefice. Candidata al Senato anche la deputata gelese all'Ars Ketty Damante

Redazione

l Movimento cinque stelle ha pubblicato poco dopo mezzanotte l’esito del voto online che stabilisce le liste dei candidati dei collegi plurinominali alle Politiche del 25 settembre. In Sicilia diverse sorprese, con diversi esclusi che però potrebbero avere ancora una possibilità nell’uninominale.

Camera Sicilia 1

Per la Camera, Giuseppe Conte è capolista nel collegio plurinominale Sicilia 1, seguito, nel gioco dell’alternanza uomo-donna, da Valentina D’Orso che ha molte probabilità di essere eletta per il secondo mandato consecutivo visto che l'ex premier è capolista in altre tre regioni italiane e altri quattro collegi: Lombardia 1 (entrambi i collegi), Campania 1 (primo collegio), Puglia 1 (primo collegio). A seguire, la lista vede la presenza di un altro uscente, Davide Aiello di Casteldaccia e di Daniela Morfino. Primo dei candidati supplenti, il palermitano Adriano Varrica. Niente lista per l'uscente Aldo Penna, che ha totalizzato soltanto 111 voti nelle votazioni online del Movimento. C'è inoltre da sottolineare che Aiello e Varrica sono stati i più votati, con 774 e 586 preferenze, ma l’alternanza di genere ha fatto sì il parlamentare palermitano finisse fuori dai primi 4.

Camera Sicilia 2

Alla Camera Sicilia 2, ci sono Ida Carmina, ex sindaco di Porto Empedocle, seguita nell'ordine da Filippo Perconti, Vita Martinciglio e Dedalo Pignatone (tutti uscenti). Nella zona centro-orientale, per il collegio Sicilia 2-01, capolista sarà l’uscente messinese Angela Raffa, la più giovane ma con il maggior numero preferenze tra i candidati alla Camera in Sicilia con 1.092 voti ottenuti. A seguire, Salvatore Granata, Grazia D’Angelo e Alessandro Geraci. Nel collegio Sicilia 2-02, capolista il catanese Luciano Cantone, seguito da Matilde Montaudo, da Gabriele Giuseppe Liuzzo e da Carmela Scuderi. Nel collegio Sicilia 2-03, capolista il deputato uscente Filippo Scerra, seguito dall'ex parlamentare all'Ars, Vanessa Ferreri, dall'altro parlamentare uscente Eugenio Saitta e da Paola Brullo.

Senato Sicilia 1

Capolista nel raggruppamento occidentale, l’ex procuratore Generale di Palermo Roberto Scarpinato , seguito da Ketty Damante deputato all'Ars, l’uscente Pietro Lorefice e Maria Bellavia. Escluso a sorpresa Steni Di Piazza, ex sottosegretario al Lavoro nel governo. Pietro Lorefice ha ottenuto il record assoluto di voti (1.173).

Senato Sicilia 2

Capolista al Senato, nel collegio Sicilia 2, è Barbara Floridia, seguono Giuseppe Pisani, Cinzia Amato e l’ex sindaco di Ragusa Federico Piccitto.



