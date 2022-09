Politica 113

Conte a Gela per sostenere Nuccio di Paola: "Possiamo vincere, non abboccate al voto utile"

Il leader del Movimento 5 Stelle: "Esiste un solo voto: il voto giusto. Il voto utile"

Rita Cinardi

“C’è la possibilità di competere per guidare la regione. Siamo pronti, Nuccio Di Paola è un ottimo candidato, la squadra è molto forte, esperta, seria competente. E siamo in condizioni di offrire una svolta alla Sicilia”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, rispondendo ai giornalisti prima di cominciare il comizio a Gela insieme al candidato alla presidenza della Regione siciliana Nuccio Di Paola. Oggi Di Paola ha detto: "Siamo a 4 punti da Schifani. Non possiamo dare l'Isola a un imputato". Sul Decreto aiuti ter del Governo per aiutare gli imprenditori Conte ha aggiunto: “Se continua così dobbiamo fare un decreto ogni settimana o ogni 15 giorni. Purtroppo bisogna intervenire a monte. In Europa è mancato il coraggio e la determinazione di inchiodare tutti i paesi europei per una svolta comune nel segno unitario europeo".

In piazza Umberto a Gela alcuni operai hanno esposto uno striscione per chiedere di salvare il bonus 110%. “Hanno ragione – ha detto Conte - per questo ci siamo battuti per fare approvare la norma nel decreto aiuti bis per fare circolare i crediti bloccati. Sono 630mila i nuovi occupati con il super bonus, nel settore delle costruzioni e nell’indotto, un grande volano per l’Italia che bisogna rendere strutturale”.

“Il 25 settembre qui in Sicilia votate per il vostro futuro ma anche per quello dell’Italia. Qui hanno impostato una campagna elettorale prospettando il voto utile: è un grande inganno, non dovete abboccare. Esiste un solo voto: il voto giusto. Il voto utile che ci fanno credere è il voto utile a loro: per perpetrare le loro logiche di potere e non fare cambiare nulla. Siamo stati dileggiati, attaccati, ma abbiamo dimostrato che siamo scomodi fino al punto di realizzare l’80% degli obiettivi indicati in campagna elettorale. Vi garantisco che se voterete dalla parte giusta. Il primo obiettivo nostro è di fare le cose giuste, non cose mirabolanti, non cose fantasmagoriche”



