Conte a Gela fa salire operaio sul palco: "Salvate il super bonus finalmente riusciamo a lavorare"

Il leader del Movimento 5 Stelle ha fatto salire sul palco gli operai che manifestavano per salvare il bonus 110%

Rita Cinardi

“Vergogna, volete togliere il reddito di cittadinanza a chi non ha nulla. Voi che vivete dei privilegi che vi diamo noi”. Così Giuseppe Conte durante il comizio in piazza Umberto a Gela (Caltanissetta). Il leader del Movimento 5 Stelle ha fatto salire sul palco gli operai che manifestavano per salvare il bonus 110%. “Questo Governo – ha detto Conte - sta facendo la guerra al super bonus perché abbiamo messo soldi a vostra disposizione. E non sapete come girano le scatole al sistema. Draghi è andato addirittura a Strasburgo per parlare male del super bonus”. L’ex presidente del consiglio ha poi dato la parola a un operaio. “La voglio ringraziare a nome di tanti gelesi – ha detto quest’ultimo - perché grazie a lei e al movimento 5 stelle da 2 anni riusciamo a lavorare e avere un reddito dignitoso e mangiarci la pizza la sera. Grazie a nome di tutti”.



