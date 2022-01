Contagi in aumento, la Fir sospende attività fino al 30 gennaio: attesa in casa Nissa Rugby per il nuovo protocollo

Sport 233

Contagi in aumento, la Fir sospende attività fino al 30 gennaio: attesa in casa Nissa Rugby per il nuovo protocollo

La Federazione invita le Società ed i propri tesserati a contribuire attivamente al contenimento del contagio

Redazione

03 Gennaio 2022 10:36 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/contagi-in-aumento-la-fir-sospende-attivita-fino-al-30-gennaio-attesa-in-casa-nissa-rugby-per-il-nuovo-protocollo Copia Link Condividi Notizia

Attesa in casa DLF Nissa Rugby per il nuovo protocollo della FIR che nel frattempo ha sospeso l’attività fino al 30 gennaio: atto dovuto considerata la recrudescenza del coronavirus. La Federazione Italiana Rugby, a seguito della pubblicazione del Decreto Legge 221 del 24 dicembre relativo alla proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriore contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19, ha deliberato la sospensione, con effetto immediato e sino a domenica 30 gennaio 2022 inclusa, di tutta l’attività agonistica e non agonistica nazionale - ad eccezione del Peroni TOP10 e della Coppa Italia - quale misura di tutela del movimento in conseguenza dell’incremento esponenziale dei contagi. La determinazione intende rappresentare un’azione concreta a salvaguardia della salute dei tesserati e di responsabilità nei confronti del sistema-Paese.

La Federazione invita le Società ed i propri tesserati a contribuire attivamente al contenimento del contagio attenendosi scrupolosamente, nello svolgimento dell’attività di allenamento, alle misure previste dal vigente Protocollo FIR per l’organizzazione degli allenamenti e dell’attività agonistica nazionale. FIR pubblicherà nei primi giorni di gennaio una versione aggiornata del proprio Protocollo in vista dell’entrata in vigore, dal 10 gennaio 2022, delle misure previste dal DL 221/21.



Attesa in casa DLF Nissa Rugby per il nuovo protocollo della FIR che nel frattempo ha sospeso l'attività fino al 30 gennaio: atto dovuto considerata la recrudescenza del coronavirus. La Federazione Italiana Rugby, a seguito della pubblicazione del Decreto Legge 221 del 24 dicembre relativo alla proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriore contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19, ha deliberato la sospensione, con effetto immediato e sino a domenica 30 gennaio 2022 inclusa, di tutta l'attività agonistica e non agonistica nazionale - ad eccezione del Peroni TOP10 e della Coppa Italia - quale misura di tutela del movimento in conseguenza dell'incremento esponenziale dei contagi. La determinazione intende rappresentare un'azione concreta a salvaguardia della salute dei tesserati e di responsabilità nei confronti del sistema-Paese. La Federazione invita le Società ed i propri tesserati a contribuire attivamente al contenimento del contagio attenendosi scrupolosamente, nello svolgimento dell'attività di allenamento, alle misure previste dal vigente Protocollo FIR per l'organizzazione degli allenamenti e dell'attività agonistica nazionale. FIR pubblicherà nei primi giorni di gennaio una versione aggiornata del proprio Protocollo in vista dell'entrata in vigore, dal 10 gennaio 2022, delle misure previste dal DL 221/21.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare