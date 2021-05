Contagi e morti in calo, vaccini in aumento: per la Sicilia zona gialla possibile dal 10 maggio

I dati dell'epidemia sono in progressivo miglioramento, il trend dei contagi è al ribasso da qualche settimana

Redazione

03 Maggio 2021 11:18

La data nel mirino è quella del 10 maggio: è tra 7 giorni che la Sicilia spera di lasciarsi finalmente alle spalle la zona arancione per entrare in giallo e dare il via all'allentamento delle restrizioni che permetterebbero, tra le altre cose, la riapertura di bar e ristoranti all'aperto anche a cena e la possibilità di praticare anche sport di contatto come il calcetto.

I dati dell'epidemia sono in progressivo miglioramento, il trend dei contagi è al ribasso da qualche settimana e anche il capoluogo Palermo dopo 20 giorni di zona rossa ha superato la fase più critica. Negli ultimi sette giorni l'Isola ha visto un calo dei casi pari al 17,1% e l'incidenza per 100 mila abitanti si è abbassata fino a quota 137, persino inferiore alla media nazionale.

Gli ospedali iniziano finalmente a respirare: i ricoverati in regime ordinario sono 1.148 (-8% negli ultimi sette giorni) con una percentuale di posti letto occupata pari al 30% e ben al di sotto della soglia di allarme; in terapia intensiva si trovano invece 163 pazienti (-5% nell'ultima settimana) con un tasso di occupazione al 20%, lontano dalla soglia critica del 30%. Anche la curva dei decessi fa segnare una lieve discesa e ieri sono state 3 le vittime del Covid. (Gds.it)



