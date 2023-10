Attualita 165

Consumi e rispetto dell'ambiente, l'istituto "Carducci" di San Cataldo è una eccellenza siciliana

La scuola guidata da Parenti è stata accolta nello stand dell'ufficio scolastico regionale in occasione della fiera Didacta

Redazione

Per il secondo anno consecutivo la Scuola secondaria di I grado “Giosuè Carducci” di San Cataldo, diretta dal prof. Salvatore Parenti, è stata invitata a Fiera Didacta Sicilia, che ha avuto luogo dal 12 al 14 ottobre con l’evento “Occhi aperti al futuro”. Il percorso didattico dell’Istituto “Carducci” è stato inserito, nell’ambito della prestigiosa manifestazione, tra i meeting formativi dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia con un laboratorio di cittadinanza attiva. Il progetto presentato era finalizzato a orientare gli alunni tra acquisti on-line e in presenza, a sensibilizzare verso la scelta di beni di consumo che rispettino l’ecologia e che abbiano requisiti normativi di affidabilità.

Fiera Didacta Italia edizione siciliana, spin-off dell’edizione nazionale, si è tenuta a Misterbianco, in provincia di Catania, negli spazi di Sicilia Fiera Exhibition Meeting Hub, su un’area di 12.000 metri quadrati dove sono state allestite le sale formative e gli stand delle aziende di tutta la filiera del mondo della Scuola, dell’Università e della Ricerca scientifica. Il programma è stato di altissimo livello e si è avvalso della collaborazione della Regione Siciliana. L’evento formativo proposto dalla Scuola “Carducci”, condotto dall’animatore digitale prof.ssa Angela Loredana Raimondi e dalla prof.ssa Valentina Tesoro, funzione strumentale PTOF dell’Istituto, ha riguardato le competenze relative alla cittadinanza consapevole con proposte didattiche volte a sviluppare nel consumatore la capacità di valutare diverse fonti d’informazione, digitali e non, da utilizzarle nelle quotidiane situazioni d’acquisto e di consumo.

Il dirigente scolastico prof. Salvatore Parenti, ha dichiarato: “Essere ospitati nello stand dell’Ufficio Scolastico Regionale per esporre le connessioni tra i consumi individuali e collettivi e l’impatto che questi hanno sull’ambiente, è un grande riconoscimento per la “Carducci” di San Cataldo, da anni impegnata nello sviluppo di buone pratiche educative di innovazione metodologica e tecnologica.



