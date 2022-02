Attualita 297

Consorzio Universitario di Caltanissetta, parte il "Progetto Skill": ecco tre nuovi corsi

Presentato dal presidente del consorzio Walter Tesauro, il percorso formativo professionalizzant

Redazione

14 Febbraio 2022 12:27 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/consorzio-unibersitario-di-caltanissetta-parte-il-progetto-skill-si-punta-a-trasformare-le-abilita-in-competenze Copia Link Condividi Notizia

Si è svolta sabato scorso, nella sede del Consorzio Universitario di Caltanissetta in Corso Vittorio Emanuele di Caltanissetta, la conferenza stampa di presentazione del “Progetto Skill”. Il presidente del Consorzio Universitario di Caltanissetta Walter Tesauro ha presentato il percorso formativo professionalizzante alla presenza del Consiglio di Amministrazione e, in veste di partner coinvolti, del Presidente di Confartigianato Tarcisio Sberna e del presidente di Confagricoltura Gianfranco Lombardo.

Un progetto pensato per le specifiche esigenze delle imprese e del territorio, capace di offrire alle aziende professionalità dotate di competenze tecniche adeguate e ai corsisti nuove opportunità di lavoro. Sono stati attivati: Corso di Alta formazione per esperto in Marketing, promozione e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari; Workshop Enti del Terzo Settore: opportunità, adempimenti, fiscalità e contabilità; Corso su “Moda & Tradizione Artigiana”; Tutti e tre i corsi, pur avendo tematiche differenti, hanno un unico filo conduttore poiché sono stati articolati sulla “didattica delle competenze” caratterizzata da “imparare lavorando” e “imparare a lavorare”.

“Non bisogna mai fermarsi nella vita ma andare alla ricerca di un progetto di crescita professionale e culturale seguendo sempre il proprio ambito di riferimento - ha spiegato il Presidente Walter Tesauro -. Il corsista scoprirà come legare discipline teoriche e pratiche creando rapporti efficaci tra le materie degli assi culturali e l’area professionale, stimolando l’abilità di fronteggiare compiti e problemi che contemplino anche l’innovazione e l’imprevisto”.

Le iniziative, infatti, sono state pensate per abbinare la conoscenza teorica allo sviluppo di abilità pratiche, presupposti indispensabili per acquisire competenze utili nel mondo del lavoro.I tre progetti saranno curati da formatori altamente qualificati e destinati a chi vuole allineare il proprio profilo personale alle effettive esigenze richieste dalle aziende. E’ già possibile iscriversi al corso di Alta formazione per esperto in “Marketing, promozione e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari” accedendo al sito internet

https://www.uni.cl.it o scaricando il bando direttamente al link https://www.uni.cl.it/wp-content/uploads/2022/02/Bando-Corso-di-Formazione.pdf . Nei prossimi mesi saranno avviati altri due progetti: il corso su “Moda & Tradizione Artigiana” e il Workshop “Enti del Terzo Settore: opportunità, adempimenti, fiscalità e contabilità”.



Si è svolta sabato scorso, nella sede del Consorzio Universitario di Caltanissetta in Corso Vittorio Emanuele di Caltanissetta, la conferenza stampa di presentazione del "Progetto Skill". Il presidente del Consorzio Universitario di Caltanissetta Walter Tesauro ha presentato il percorso formativo professionalizzante alla presenza del Consiglio di Amministrazione e, in veste di partner coinvolti, del Presidente di Confartigianato Tarcisio Sberna e del presidente di Confagricoltura Gianfranco Lombardo. Un progetto pensato per le specifiche esigenze delle imprese e del territorio, capace di offrire alle aziende professionalità dotate di competenze tecniche adeguate e ai corsisti nuove opportunità di lavoro. Sono stati attivati: Corso di Alta formazione per esperto in Marketing, promozione e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari; Workshop Enti del Terzo Settore: opportunità, adempimenti, fiscalità e contabilità; Corso su "Moda & Tradizione Artigiana"; Tutti e tre i corsi, pur avendo tematiche differenti, hanno un unico filo conduttore poiché sono stati articolati sulla "didattica delle competenze" caratterizzata da "imparare lavorando" e "imparare a lavorare". "Non bisogna mai fermarsi nella vita ma andare alla ricerca di un progetto di crescita professionale e culturale seguendo sempre il proprio ambito di riferimento - ha spiegato il Presidente Walter Tesauro -. Il corsista scoprirà come legare discipline teoriche e pratiche creando rapporti efficaci tra le materie degli assi culturali e l'area professionale, stimolando l'abilità di fronteggiare compiti e problemi che contemplino anche l'innovazione e l'imprevisto". Le iniziative, infatti, sono state pensate per abbinare la conoscenza teorica allo sviluppo di abilità pratiche, presupposti indispensabili per acquisire competenze utili nel mondo del lavoro.I tre progetti saranno curati da formatori altamente qualificati e destinati a chi vuole allineare il proprio profilo personale alle effettive esigenze richieste dalle aziende. E' già possibile iscriversi al corso di Alta formazione per esperto in "Marketing, promozione e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari" accedendo al sito internet https://www.uni.cl.it o scaricando il bando direttamente al link https://www.uni.cl.it/wp-content/uploads/2022/02/Bando-Corso-di-Formazione.pdf . Nei prossimi mesi saranno avviati altri due progetti: il corso su "Moda & Tradizione Artigiana" e il Workshop "Enti del Terzo Settore: opportunità, adempimenti, fiscalità e contabilità".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare