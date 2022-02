Attualita 209

Consolato provinciale dei Maestri del lavoro di Caltanissetta: Cagnina eletto presidente

Rinnovate anche le altre carichie per il quadriennio 2022-2055

Redazione

Si è svolta in questi giorni, con una presenza molto partecipata, l’Assemblea Provinciale dei Maestri del Lavoro, facenti parte del Consolato di Caltanissetta, con all’ODG: Elezioni delle Nuove Cariche per il quadriennio 2022/25. Dopo i saluti di rito del Console uscente dei Maestri del Lavoro Aldo Vizzini già all’ultimo mandato, è stata fatta una dettagliata relazione da parte del Consiglio uscente, delle attività svolte dal Consolato in questo mandato in cui è stato in carica. Al termine della relazione, ripercorrendo tutte la varie tappe che il consolato ha svolto in Provincia, con diversi interventi di Maestri del Lavoro, si è proceduto alle elezioni per il rinnovo delle cariche per il prossimo quadriennio.

Allo sfoglio delle relative schede elettorali, sono risultati eletti per il Consiglio Provinciale i seguenti Maestri del Lavoro, nell’ordine: Cagnina Francesco, Defraia Calogero, Drogo Michelino Elio, Rinchiusa Maria Teresa, Iachetta Letterio, Foderà Michele, e Carrubba Giuseppe. Quali Revisori dei Conti, sono risultati eletti i Maestri del Lavoro: “Giordano Gaetano Presidente” e “Nicosia Maurizio Supplente”. Subito dopo il nuovo Consiglio Provinciale si è riunito per eleggere il nuovo Console. Il quale all’unanimità elegge “Nuovo Console Provinciale di Caltanissetta per il quadriennio 2022/25 il Mdl. Cav. Francesco Cagnina”.

Nella stessa riunione il Console Francesco Cagnina appena eletto, ha assegnato anche le cariche all’interno del nuovo Consiglio, nominando Viceconsole il Mdl Cav. Calogero Defraia, Segretario il Mdl Dott. Letterio Iachetta, e Tesoriere il Mdl Dott. Elio Drogo. Al termine chiuse le operazioni di voto e redatto il relativo verbale da parte della Commissione elettorale provinciale, prende la parola il console uscente Aldo Vizzini, che ringrazia i Maestri per la loro fattiva e lunga collaborazione in circa 9 anni di operosità, augurando al neo Console Francesco Cagnina nuovi successi.

Infatti al console uscente Aldo Vizzini, il nuovo Console assieme al Consiglio ha proposto e l’Assemblea ha ratificato, la nomina di Console Emerito conferendo una significativa Targa ed una pergamena, per il lavoro e l’impegno dimostrato in questi anni trascorsi insieme. A Sua volta il nuovo Console Francesco Cagnina, ringrazia prima tutta l’Assemblea ed i componenti del nuovo Consiglio Provinciale per la fiducia accordata nei propri confronti, auspicando di mantenere alta con la collaborazione di tutti, l’immagine del Consolato dei Maestri del Lavoro di Caltanissetta in tutta la Provincia, e poi il console uscente per il lavoro svolto.

E’ una grande responsabilità rivestire questa prestigiosa carica, dice Francesco Cagnina, i Maestri del Lavoro sono coloro che vengono decorati con la “Stella al Merito del Lavoro”, conferita dal Presidente della Repubblica, che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, di laboriosità, e buona condotta morale nell’espletamento della loro attività, portando lustro alla propria Azienda. Questa Onorificenza rappresenta la sintesi di una vita dedicata al lavoro, alla famiglia ed alla società, ma anche un ulteriore stimolo ad operare con impegno con i giovani di oggi sull’importanza del lavoro. Un riconoscimento, come ha affermato il Presidente della Repubblica, ricevendo al Quirinale i Maestri del Lavoro in occasione di un Convegno: “….siete certamente parte eletta della Nazione, per il Titolo di cui siete insigniti….”. La federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro, è una Associazione senza fini di lucro costituita il 27 marzo 1954 ed eretta ad Ente Morale con D.P.R. n° 1625 del 25 aprile 1956, sorta con l’impegno di prodigarsi ed assolvere all’esemplare missione sociale ed umana che ai benemeriti del lavoro compete nella società italiana.



