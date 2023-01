Attualita 2741

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, ecco gli undici eletti

Urne chiuse ed ora i componenti dovranno procedere alle nomine del direttivo

Redazione

Urne chiuse per gli avvocati iscritti a Caltanissetta per il rinnovo delle cariche del Consiglio dell’Ordine. Sono stati eletti Alfredo Saia (284 preferenze), Claudia Alletto (260), Giuseppe Dacquì (254), Alfredo Pistone (251), Giuseppe Alessandro Lo Giudice (242), Antonella Pecoraro (235), Antonella Macaluso (226), Laura Alfano (215), Maria Giambra (209), Andrea Di Carlo (191) e Claudio Cutrera (190). Nei prossimi giorni i componenti del Consiglio dell’ordine stabiliranno chi guiderà l’organismo per i prossimi quattro anni.



