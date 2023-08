Politica 435

Consiglio comunale Caltanissetta. L'assise civica approva il Dup ed il bilancio di previsione ma i due atti non hanno ricevuto l'immediata esecutività

La minoranza fa sentire la sua voce in aula, così prima che gli siano esecutivi bisognerà attendere i tempi di legge

Redazione

Si è svolta ieri, 31 luglio 2013, la seduta del Consiglio comunale con all’ordine del giorno la proposta di deliberazione n. 54 del 06.07.2023, “approvazione documento unico di programmazione (Dup) triennio 2023-2025, e la proposta di deliberazione n. 55 del 06.07.2023, “approvazione dello schema del bilancio di previsione 2023/2025”.

Il presidente del Consiglio comunale, Giovanni Magrì, dopo avere chiamato l’appello è constatata la presenza del numero legale (erano presenti 21 Consiglieri comunali) ha dato la parola al ragioniere generale, Claudio Bennardo, che ha illustrato sinteticamente la relazione riguardo il Dup.

Il documento unico di programmazione arrivato nella seduta del Consiglio comunale con il parere favorevole sia dei Revisori dei Conti, per l’occasione presenti in aula, sia della quarta Commissione consiliare, come dichiarato nel suo intervento dal presidente, il consigliere Michele D’Oro.

Concluse le relazioni sui pareri tecnici è intervenuto l’assessore al Bilancio, Ivan Rando, che, con un accorato e pacato appello rivolto ai presenti, ha spiegato l’importanza che hanno per la città e per il funzionamento della macchina amministrativa i due documenti fissati all’ordine del giorno e i motivi che dovrebbero spingere i Consiglieri comunali ad approvarli entrambi.

Al termine della relazione politica dell’assessore Rando, il presidente del Consiglio Magrì ha aperto la discussione in merito al Dup. Dopo circa tre ore di interventi dei Consiglieri comunali e sospensioni della seduta si è passati alla votazione del primo punto all’ordine del giorno. Hanno votato a favore 12 Consiglieri (Magrì, Tumminelli, Schirmenti, Mancuso, Caruso, D’Oro, Faraci Scalia, Polidoro, Castellana, Matta e Guarino), mentre i contrari sono stati 6 (Bruzzaniti, Aiello, Petitto, Mannella, Di Dio e Visconti), pertanto il Dup è stato approvato. Cosa diversa invece per l’immediata esecutività che, essendo necessaria per questa la maggioranza assoluta dell’assise (almeno 16 consiglieri favorevoli), non è stata approvata.

Chiuso il capitolo Dup, la discussione è passata al secondo punto all’ordine del giorno: approvazione dello schema del bilancio di previsione 2023/2025. Bilancio di previsione arrivato anche questo in Consiglio comunale con i pareri tecnici favorevoli dei Revisori dei conti e della quarta Commissione consiliare.

La discussione sul bilancio di previsione è stata anticipata dalla lettura e votazione di tre emendamenti presentati per tempo dai consiglieri del gruppo “Orgoglio Nisseno”, Giuseppe Marco Matta e Maria Antonietta Schirmenti. Il primo emendamento riguarda la fornitura e la collocazione di segnaletica turistica, per un importo di 15.000,00 €. Il secondo il rifacimento del tratto di strada di pertinenza comunale per il raggiungimento del Borgo Santa Rita, anche questo per un impegno di spesa 15.000,00 €. Il terzo emendamento prevedere l’illuminazione e la segnaletica in via Pio La Torre, per un impegno di spesa di 20.000,00 €. Tutti e tre gli emendamenti sono stati approvati dalla maggioranza dei presenti.

Dopo l’approvazione degli emendamenti, una sospensione di circa mezzora e la consueta discussione d’aula, si è passati alla votazione del bilancio di previsione 2023/2025 emendato. Hanno votato a favore 12 Consiglieri (Magrì, Tumminelli, Schirmenti, Mancuso, Caruso, D’Oro, Faraci Scalia, Polidoro, Castellana, Matta e Guarino), mentre i contrari sono stati 5 (Bruzzaniti, Aiello, Petitto, Mannella, Di Dio e Visconti), pertanto anche il bilancio di previsione è stato approvato. Mentre, anche in questo caso, non è stata approvata l’immediata esecutività.

La seduta si è conclusa all’1:54 del primo agosto.



© Riproduzione riservata

