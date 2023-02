Cronaca 988

Consigliere comunale si traveste da carabiniere e l'amico da Messina Denaro: e la gente si fa i selfie

Si presenteranno così mascherati per il Carnevale di Anzano. ll travestimento è curato nei minimi dettagli

Redazione

Era solo la prova generale per la sfilata che si terrà sabato prossimo per il Carnevale ad Anzano, nel Comasco. Lo hanno capito dopo un certo sconcerto gli abitanti di Oggiono, nel Lecchese, che domenica scorsa hanno visto sfilare per il loro Carnevale il boss della mafia Matteo Messina Denaro insieme ai carabinieri del Ros, che lo hanno catturato dopo 30 anni di latitanza. I cittadini hanno saputo poi che nei panni del militare del Ros c’era Lorenzo Salzano, 38 anni, consigliere di minoranza ad Anzano: il boss invece era interpretato da Antonio Fodaro, 42 anni, suo vicino di casa.

Sabato prossimo, come riporta ‘La Provincia di Como’, si presenteranno così mascherati per il Carnevale di Anzano. ll travestimento è curato nei minimi dettagli. Salzano-carabiniere del Ros indossava jeans e maglione, un giubbotto anti proiettile, manette ofinte, e un passamontagna per coprire il volto. Aveva una paletta e le armi da softair. L’amico si era vestito esattamente come è stato trovato Messina Denaro al momento della cattura: “montone”, copricapo chiaro e occhiali leggermente oscurati.

“Nemmeno noi ci saremmo aspettati così tanta curiosità e interesse – hanno commentato i due protagonisti -. La gente ci fermava e voleva fare un selfie. Anche le forze dell’ordine ci hanno fatto i complimenti per il travestimento perfetto”. “Al di là della goliardia e delle risate del periodo di Carnevale, il travestimento serve per ringraziare le forze dell’ordine che hanno messo fine a una lunga latitanza del boss. Scherziamo perché è Carnevale, ma non dimentichiamo la rilevanza di questo arresto per la storia del nostro Paese”



