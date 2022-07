Cronaca 242

Consigliere comunale di Capaci replica al presidente dell'Antimafia Morra: "Continua a strumentalizzare le mie parole diffamandomi"

A replicare Salvo Luna, luogotenente dei carabinieri in pensione dal 2019, dopo aver letto le dichiarazioni del presidente della Commissione parlamentare Antimafia rilasciate qualche giorno fa a Caltanissetta

Redazione

In riferimento all'articolo pubblicato su “Seguo News Caltanissetta” in data 27 giugno 2022 “ Il Presidente dell’Antimafia Morra a Caltanissetta: In Sicilia piacciono i cavalierati che poi servono a spacciarsi per ciò che non si è” Il sottoscritto Salvo Luna, Consigliere del Comune di Capaci, dopo una profonda ed accurata riflessione ha deciso di rispondere alle continue dichiarazioni inattendibili e diffamatorie nei miei riguardi da parte del Presidente dell’Antimafia Morra. Durante il suo intervento a Caltanissetta, il Presidente Morra cosi ha dichiarato: “ Esattamente come quel Consigliere Comunale di Capaci – ha continuato Morra – che in prossimità del trentennale delle stragi sosteneva che a Capaci non c’era Cosa Nostra.”

La frase è stata estrapolata da un intervento ben preciso, da me tenuto durante il Consiglio Comunale del 9 maggio 2022, che mirava tutt’altro che negare l’esistenza della mafia, ma sensibilizzare chi di competenza a lavorare attivamente per estirpare dal nostro territorio una piaga che diffama comuni come quello di Capaci. La lotta alla mafia si fa con i fatti concretamente e non con la demagogia, si deve lottare, combattere, denunciare seriamente, con nomi, fatti e circostanze, senza fumus. Non mi sorprende infatti che chi ha approfittato delle mie parole strumentalizzandole appartiene ad una certa area politica che ha fatto della propaganda di piazza e delle offese gratuite il suo cavallo di battaglia. Io non accetto lezioni morali da nessuno.

Concludo dicendo che proprio perché sono contro la mafia e voglio combatterla, io per primo, in questi ultimi due anni, ho inoltrato due richieste di audizione alla Commissione Nazionale Antimafia, facendo più volte appello al Presidente Morra che sino ad oggi ha ignorato le mie richieste e si permette ancora una volta di diffamarmi gratuitamente strumentalizzando mie parole. Chiunque può verificare la registrazione del mio intervento (Facebook consiglio comunale di Capaci 9/5/2022). Attendo fiducioso, con questa mia dichiarazione, che a breve il Presidente Morra dia corso alle mie richieste per poter essere ascoltato dalla Commissione Nazionale Antimafia perché la legge è uguale per tutti.

