Consegnati quattro ventilatori polmonari al reparto di Rianimazione dell'ospedale di Gela

I presidi sono stati donati dalla fondazione Geronimo Stilton e consegnati alla presenza della Polizia di Stato

Redazione

29 Ottobre 2021 13:49

Stamattina, nel corso di una breve cerimonia che si è svolta all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela, la fondazione Geronimo Stilton, rappresentata dal dr Marco Conte e dal dr Giuseppe Del Vecchio, alla presenza del Direttore Generale dell’ASP di Caltanissetta, dott. Ing. Alessandro Caltagirone, del Direttore Sanitario, d.ssa Paola Marcella Santino, del Questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari e da personale del commissariato di pubblica sicurezza in uniforme, ha consegnato quattro ventilatori polmonari per la terapia intensiva al referente ospedaliero. Alla consegna dei presidi sanitari era presente anche il Sindaco di Gela Lucio Greco che ha ringraziato la fondazione Geronimo Stilton e la Polizia di Stato. Dopo la consegna dei ventilatori la mascotte di Geronimo Stilton, unitamente agli agenti della Polizia di Stato presenti si è recata a far visita ai piccoli degenti del reparto di pediatria dell’ospedale. La lodevole iniziativa s’incentra nell’ambito del progetto per il sostegno alla salute dei più piccoli.



