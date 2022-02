Attualita 155

San Cataldo, consegnate agli alunni della Carducci 240 borraccine: si conclude progetto del Rotary Club

Si è concluso il progetto promosso dal Rotary Club denominato "Educazione ambientale nelle Scuole"

Redazione

Il Rotary Club San Cataldo ha portato a termine il progetto di "Educazione ambientale nelle Scuole", sviluppato nell'anno rotariano 2020-2021 con il parziale contributo economico della Rotary Foundation e gestito in collaborazione con tutti i Rotary Club dell'Area Nissena. Il Presidente del Rotary Club San Cataldo per l'anno 2020-2021, Fabrizio Sagrati, insieme all'attuale Presidente Giuseppe Carrubba ed alla presenza della Past President Bianca Lo Bianco, hanno consegnato agli alunni delle prime classi della Scuola Media "G. Carducci - P. Balsamo" n 240 Borraccine, al fine di consentire ai ragazzi di avere sempre con sé a Scuola la propria scorta d'acqua evitando l'acquisto di bottigliette di plastica dai distributori e, quindi, scongiurando la dispersione delle bottigliette usate nell'ambiente o peggio il loro abbandono nelle acque del mare.

La cerimonia di consegna delle 240 borraccine è avvenuta alla presenza del Preside Prof. Salvatore Parenti, della Presidente del Consiglio di Istituto Dott.ssa Grazia Linda Emma, in rappresentanza dei Genitori degli alunni, dell'Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di San Cataldo, Dott. ssa Marianna Guttilla e di un gruppo di Docenti della Scuola. Il Past President Fabrizio Sagrati ha fornito ai ragazzi una dettagliata spiegazione dello scopo dell'iniziativa del Rotary e delle terribili conseguenze, sulla salute delle persone, che possono essere generate della dispersione delle plastiche nell'ambiente e nelle acque.

Insieme alle borraccine è stata donata ai ragazzi una brochure con una simpatica storia a fumetti sull'argomento che spiega ai ragazzi quali comportamenti occorre mettere in atto per tutelare l'ambiente in cui viviamo e quindi la salute di tutti. Questa iniziativa educativa si aggiunge a molte altre, intraprese dal Rotary Club, sempre a servizio e a tutela dell'ambiente e degli abitanti della Città di San Cataldo.



