"Conosci e vivi la tua città": il liceo artistico "Rosario Assunto" di Caltanissetta in Cattedrale

Il prof. Ballarò ha raccontato la storia delle vare ed i riti della Settimana Santa mentre padre Biancheri ha celebrato messa

Redazione

Gli alunni che hanno aderito al progetto della dirigente Graziella Bonomo, del Liceo Artistico regionale “Rosario Assunto” di Caltanissetta, si sono recati in Cattedrale con i loro insegnanti, per ammirare le storiche vare esposte in questi giorni nel Duomo della città. Un momento culturale che ha visto studenti e studentesse ascoltare la relazione dell’insegnante Francesco Ballarò sulle vare e i riti della Settimana Santa a Caltanissetta. Al termine della visita, padre Biagio Biancheri, docente presso l’istituto scolastico nisseno e attuale Arciprete di Serradifalco, ha celebrato la santa messa per studenti, studentesse, docenti e alcuni familiari dei ragazzi, che hanno aderito all’iniziativa.



