Conflavoro Pmi Gela approda a Niscemi: Chiara Nocera nuovo dirigente dell'associazione

Prende sempre più forma il progetto di creare un'associazione territoriale rappresentativa di tutti il territorio

30 Gennaio 2021

La Conflavoro P.M.I. Caltanissetta Sud e Gela approda su Niscemi con la nomina di un nuovo referente territoriale: l’Avv. Chiara Nocera.<< Prende sempre più forma il progetto di creare un'associazione territoriale rappresentativa di tutti il territorio del Libero Consorzio di Caltanissetta, come concordato con il Presidente nazionale Roberto Capobianco ed il Presidente Regionale Giuseppe Pullara – aggiunge Avv. Eugenio Catania referente Conflavoro PMI Gela e CL Sud – in modo di creare un vero interlocutore per lo sviluppo di questo territorio con tutte le amministrazioni territoriali>>.

<<Oltre la delega al territorio di Niscemi, Avv. Nocera farà parte anche del direttivo della Sezione Gela & CL Sud come dirigente della sezione – aggiunge Avv. Catania – l’esperienza e la conoscenza del territorio potranno essere utili a tutti gli associati Conflavoro PMI del territorio >>.

Il compito di Conflavoro PMI sarà quello di essere da guida per gli associati del territorio, ma soprattutto di costruire un dialogo serio e proposito con l’Amministrazione Comunale di Niscemi.

<<Il mio mandato sarà improntato sulla sobrietà e la serietà – afferma la dirigente Avv. Chiara Nocera – sia nel dialogo con gli associati e sia per i suggerimenti all’Amministrazione comunale ed i vari enti che incidono sullo sviluppo del territorio>>.

<<Il lavoro che questa associazione sta facendo in provincia di Caltanissetta – aggiunge il Presidente Regionale di Conflavoro PMI Sicilia Ing. Giuseppe Pullara – nonostante la pandemia è encomiabile e la gente lo capisce, perché sempre più aziende, persone e famiglia si aggregano a questo progetto. In bocca al lupo all’Avv. Chiara Nocera per l’avvio di questa nuova stagione a Niscemi e grazie all’Avv. Eugenio Catania per l’ottimo lavoro svolto su Gela e Caltanissetta Sud>>.



