Cronaca 2725

Coniugi uccisi a Racalmuto, fermato il figlio 36enne. A fare la tragica scoperta l'altra figlia della coppia

I due coniugi sono stati trovati abbracciati distesi a terra. Macabra la scena apparsa agli inquirenti: i cadaveri erano in un lago di sangue

Redazione

Duplice omicidio nell’Agrigentino: marito e moglie sono stati uccisi a coltellate nella loro abitazione, al terzo piano di un palazzo di contrada Stazione a Racalmuto. Sul posto sono presenti i carabinieri. Le vittime sono Giuseppe Sedita, 66 anni, e la moglie, Rosa Sardo, di 62. I carabinieri hanno fermato il figlio della coppia, Salvatore Sedita, di 34 anni. L’uomo è sospettato di essere l’autore del duplice omicidio. I cadaveri dei genitori sono stati scoperti dalla figlia, che aveva provato a mettersi in contatto con loro. Non riuscendo a raggiungerli al telefono, è andata nella loro abitazione e ha trovato i corpi per terra, in salotto, in una pozza di sangue. È stata lei a dare l’allarme e a chiamare i carabinieri, che sono intervenuti sul posto, dove è arrivato anche il pubblico ministero di turno, Gloria Andreoli. Il figlio della vittima, in questo momento, viene interrogato in caserma.

I due coniugi sono stati trovati abbracciati distesi a terra. Macabra la scena apparsa agli inquirenti: i cadaveri erano in un lago di sangue. Stasera la famiglia Sedita avrebbe dovuto festeggiare il pensionamento della vittima, operaio forestale all’ultimo giorno di lavoro. La famiglia aveva organizzato una cena. (ANSA)



