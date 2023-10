Salute 964

Congresso nazionale Urologi, "premio Roth" al medico nisseno Giuseppe Martorana: è il più alto riconoscimento alla carriera

Sono stati ricordati i passaggi più significativi dei contributi forniti in questi vent’anni dal prof. Martorana

Redazione

In occasione del Congresso Nazionale degli Urologi che si è svolto a Roma, è stato assegnato al professore Giuseppe Martorana il ‘premio Roth’. Si tratta del più alto riconoscimento alla carriera che viene rilasciato dalla Società italiana di urologia (Siu). Giuseppe Martorana, professore emerito dell’Alma Mater, chiamato da Genova a ricoprire il ruolo di professore ordinario e succedere al prof. Martelli, ha diretto a Bologna, la clinica e la scuola di specializzazione in Urologia dal 1995 al 2016.

In accordo con il format dell’evento, la consegna del premio è stata preceduta da una breve presentazione del suo successore, il professor Brunocilla, e dalla lettura di un allievo, il professor Schiavina. Sono stati ricordati i passaggi più significativi dei contributi forniti in questi vent’anni dal prof. Martorana perché "la clinica urologica si distinguesse in Italia e all’estero come una realtà clinica e di ricerca avanzata, capace di anticipare i tempi e condurre, da protagonista, passaggi epocali come quello dalla diagnostica tradizionale a quella dell’imaging e poi quello dalla chirurgia ‘a cielo aperto’ a quella mininvasiva, laparoscopica e robotica".



