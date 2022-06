Cronaca 204

Congresso di Gastroenterologia a San Cataldo. Camilleri: "Grazie alla rete il paziente critico avrà maggiori possibilità di salvarsi"

Relatori provenienti da tutta la Sicilia e da altre parti d'Italia oggi e domani si confronteranno nell'auditorium "Gaetano Saporito" di San Cataldo

Redazione

24 Giugno 2022 16:51 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/congresso-di-gastroenterologia-a-san-cataldo-camilleri-grazie-alla-rete-il-paziente-critico-avra-maggiori-possibilita-di-salvarsi Copia Link Condividi Notizia

"L'emergenza e urgenza in gastroenterologia è un evento altamente drammatico. L'urgenza di intervenire salva la vita al paziente. E' chiaro che una gestione capillare, per gestire questi pazienti altamente critici, assume un'importanza notevole. La Regione Siciliana ha emanato a gennaio il decreto per la creazione della rete dell'emergenza ed è proprio quello che noi stiamo discutendo per risolvere le criticità che ancora rileviamo. Il paziente critico va portato subito dove deve essere trattato e dove gli si può salvare la vita, ed è importantissimo farlo subito. La rete darà questo tipo di possibilità". Lo ha detto il dottore Salvatore Camilleri, responsabile scientifico del congresso "La gestione integrata delle emergenze-urgenze in gastroenterologia" e direttore dell'unità operativa di Gastroenterologia degli ospedali riuniti Sant'Elia-Maddalena Raimondi. Relatori provenienti da tutta la Sicilia e da altre parti d'Italia oggi e domani si confronteranno nell'auditorium "Gaetano Saporito" di San Cataldo per fare il punto sulla rete dell'emergenza e la relativa creazione di centri hub e spoke in tutta la Sicilia e le diverse esperienze delle aziende ospedaliere siciliane e non.



"L'emergenza e urgenza in gastroenterologia è un evento altamente drammatico. L'urgenza di intervenire salva la vita al paziente. E' chiaro che una gestione capillare, per gestire questi pazienti altamente critici, assume un'importanza notevole. La Regione Siciliana ha emanato a gennaio il decreto per la creazione della rete dell'emergenza ed è proprio quello che noi stiamo discutendo per risolvere le criticità che ancora rileviamo. Il paziente critico va portato subito dove deve essere trattato e dove gli si può salvare la vita, ed è importantissimo farlo subito. La rete darà questo tipo di possibilità". Lo ha detto il dottore Salvatore Camilleri, responsabile scientifico del congresso "La gestione integrata delle emergenze-urgenze in gastroenterologia" e direttore dell'unità operativa di Gastroenterologia degli ospedali riuniti Sant'Elia-Maddalena Raimondi. Relatori provenienti da tutta la Sicilia e da altre parti d'Italia oggi e domani si confronteranno nell'auditorium "Gaetano Saporito" di San Cataldo per fare il punto sulla rete dell'emergenza e la relativa creazione di centri hub e spoke in tutta la Sicilia e le diverse esperienze delle aziende ospedaliere siciliane e non.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare