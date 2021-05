Attualita 95

Confcommercio Gela: "Pronti a ripartire ma i ristori hanno coperto solo il 20% delle perdite"

I sindacati non nascondono la loro soddisfazione perchè finalmente molte attività ripartono ma le perdite sono state consistenti

Redazione

31 Maggio 2021 13:20

"Finalmente, da domani, anche i ristoranti di Gela potranno effettuare il servizio al chiuso ai tavoli, sia a pranzo e a cena. Finalmente da domani, martedì 1 giugno, i ristoranti potranno riprendere, a pranzo e cena, il servizio ai tavoli anche al chiuso, come previsto dagli ultimi decreti approvati dal Consiglio dei Ministri. Nel contesto di questo stesso decreto, il coprifuoco dal 7 giugno sarà slittato alle 24.00, per poi essere del tutto abolito dal 21 giugno, sono già tornate ad essere aperte le palestre così come i centri commerciali nel fine settimana". E' quanto affermano in una nota Confcommercio Ascom Gela presieduta da Francesco Trainito, Fipe Confcommercio presieduta da Paolo Armando Grimaldi e Daniela Cammalleri, presidente di Feder Fiori Gela.

"Si potranno festeggiare i matrimoni e le feste, ma dal 15 giugno e solo con il green pass, mentre dal primo luglio si potranno di nuovo organizzare i convegni. Abbiamo riscontrato un’attenzione importante da parte dei consumatori, come se si volesse cercare di recuperare il perduto, siamo certi che questa tendenza si confermi anche nelle prossime settimane, visto e considerato che, fortunatamente, stiamo entrando nel vivo della stagione estiva. Ancora sono molti i problemi legati ai ristori inadeguati rispetto alle perdite subite. Da una nostra attenta analisi, con riferimento alle indicazioni arrivate da un campione di associati, possiamo affermare che, allo stato attuale, i ristori sono serviti a coprire in media meno del 20% delle perdite, con un grave danno che andrà a ripercuotersi sulle scelte future delle imprese del settore"

"Confcommercio Ascom Gela, come da quando è stata fondata, resterà sempre accanto ai propri associati, in modo tale da rappresentare le problematiche delle singole categorie nei tavoli istituzionali ed oggi, più di prima, l’azione sindacale delle Associazioni Datoriali è sempre più necessaria".



