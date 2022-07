Attualita 119

Confcommercio Caltanissetta, nominato il comitato di presidenza: ecco chi sono i componenti

Il Comitato servirà a snellire e velocizzare la gestione ordinaria di Confcommercio Caltanissetta Enna

Redazione

Il neo eletto Consiglio di Confcommercio Imprese per l’Italia Caltanissetta Enna, su proposta del Presidente Maurizio Prestifilippo, ha provveduto a nominare il Comitato di Presidenza, composto da quattro Vice Presidente, di cui uno Vicario, che avrà il compito di affiancare il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni.Michele Lorina, 57 anni, commerciante di Caltanissetta è stato nominato Vice Presidente Vicario. A completare il Comitato di Presidenza sono stati designati: Salvatore Catania, 66 anni, Agente di commercio di Nicosia, Gaetano Di Nicolò, 68 anni, Agente di commercio di Enna e Vito Faraci, 61 anni, commerciante di Gela.

«Il nuovo Statuto prevede l’introduzione del Comitato di Presidenza, che servirà a snellire e velocizzare la gestione ordinaria di Confcommercio Caltanissetta Enna - ha detto il Presidente Prestifilippo - Saremo più efficaci e diretti, investiremo il Consiglio dei problemi più rilevanti, in un sempre maggiore spirito di aggregazione, indispensabile per superare gli ostacoli di questa crisi senza precedenti». Il Consiglio di Confcommercio Caltanissetta Enna, che è stato eletto durante l’Assemblea elettiva dello scorso 11 luglio, risulta essere composto da: Bonina Orazio di Regalbuto, Catania Salvatore di Nicosia, Cortese Alessandro di Caltanissetta, Di Nicolò Gaetano di Enna, Faraci Vito di Gela, Insinga Antonino di Nicosia, Lo Presti Fabiola di Enna, Lorina Michele di Caltanissetta, Lupo Gaetano di Agira, Macrì Giuseppe di Troina, Mancuso Massimo di Caltanissetta, Morreale Salvatore di Serradifalco, Picone Giuseppe di Catenanuova, Riggi Riccardo di San Cataldo, Sarra Massimiliano di Piazza Armerina, Scordo Antonino di Leonforte, Tambè Alessandro di Barrafranca e Varchi Carlo di Gela.



© Riproduzione riservata

