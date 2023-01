Attualita 133

Confartigianato Caltanissetta rilancia l'area "Persone" con una nuova dirigenza per patronato e Caf

Aperta anche una sede distaccata nel comune di Delia guidato da Gianfilippo Bancheri ecco tutti i contatti

Redazione

Da gennaio 2023 si è ufficialmente allargata la squadra di Confartigianato Caltanissetta. Viene rilanciato il settore Persone, con una marcia in più per il patronato Inapa, con l'insediamento del nuovo direttore Francesco Cassaro, già direttore e responsabile del patronato Enasc coadiuvato da Teresa Giorgio e Maria Rosa Marretta. A disposizione dei cittadini anche il Caf, con la nuova responsabile Valeria Iannelli.

La sede provinciale del patronato Inapa si avvale di altre due sedi operative: a Caltanissetta, in piazza Marconi 12 (tel. 0934.29313 – 351.9005264, mail confartigianatopersone.cl@gmail.com) e a Delia, in piazza San Giuseppe 1 (tel. 0922.468712 – 333.8358101 mail: confartigianatopersone.delia@gmail.com). La sede di Delia è stata inaugurata nei giorni scorsi anche alla presenza del sindaco Gianfilippo Bancheri.

Punto di riferimento per le imprese, la sede ufficiale di Confartigianato Caltanissetta, guidata dal presidente Marco Spiaggia e dal segretario Maria Grazia Giunta, in viale Trieste, 281.



