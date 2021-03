Attualita 169

Condotta Spinasanta, al via a Gela i lavori della fase-due: attivo il servizio sostitutivo con autobotti

I lavori inizieranno lunedì 15 marzo e si concluderanno mercoledì 17. L'erogazione nella zona alta verrà sospesa per tre giorni

Redazione

11 Marzo 2021 09:48

Approvvigionamento idrico essenziale garantito, con l’attivazione del servizio sostitutivo di autobotti, nella Zona Alta di Gela interessata dalla fase-due dei lavori di sostituzione della rete idrica finalizzati a mettere in esercizio la nuova condotta di adduzione principale proveniente dal serbatoio di “Spinasanta”.

Gli interventi inizieranno lunedì 15 e si concluderanno, come da cronoprogramma definito tra Caltaqua, Amministrazione Comunale e impresa esecutrice dei lavori, mercoledì 17. Per consentire lo switch-off della rete, si renderà pertanto necessaria la sospensione della distribuzione idrica nella zona alta di Gela solamente per un turno. La distribuzione riprenderà regolarmente, secondo l’usuale turnazione, nella notte tra il 18 e il 19 marzo.

Al fine di contenere quanto più sia possibile disagi all’utenza dell’area interessata dagli interventi, Caltaqua-Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha disposto anche in questa occasione il dislocamento di due autobotti in piazza Calvario e all’incrocio tra Via Crispi e Piazza Mercato. Oltre ai due mezzi a servizio delle utenze diffuse, altrettante autobotti serviranno – nel medesimo periodo - le utenze sensibili.

L’intervento in questione (ID 103, con una dotazione di poco meno di 4,8 milioni di euro) è finalizzato all’ampliamento delle zone servite in modalità H24 e rientra tra quelli relativi alla sostituzione dei tratti di rete idrica vetusta e/o in cattivo stato per il miglioramento dell'efficienza delle reti idriche, per il contenimento delle perdite e per la continuità del servizio.



