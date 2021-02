Attualita 98

Condotta in tilt a Mazzarino: interrotta la distribuzione idrica in via Roma e Santa Lucia

Il guasto si è verificato questa notte. I tecnici di Caltaqua sono al lavoro per ripristinare la rottura verificatasi nella rete idrica

Redazione

10 Febbraio 2021 12:40

Caltaqua comunica che a causa di un guasto all’adduttore avvenuto la scorsa notte, oggi non è stato possibile effettuare la distribuzione idrica nel comune di Mazzarino, nelle zone via Roma e s. Lucia.I nostri tecnici sono a lavoro per riparare il guasto e la distribuzione riprenderà regolarmente domani 11/02 dalle zone via Roma e s. Lucia, facendo di conseguenza slittare di 24 ore la turnazione delle restanti zone.



