Condotta in tilt a Caltanissetta tra le vie Redentore e Re d'Italia: erogazione idrica interrotta

Caltaqua comunica che a causa di una rottura alla rete idrica, è stato necessario bloccare l'erogazione idrica

21 Gennaio 2021 17:39

Si comunica la momentanea interruzione della distribuzione idrica nella zona in h24 compresa nel perimetro via Redentore e via Re d'Italia a causa della rottura di un tratto di condotta avvenuto durante alcuni interventi di manutenzione. Si prevede di riattivare la distribuzione domani in mattinata mattina.



