Cronaca 416

Condotta in tilt a Caltanissetta, rubinetti a secco nei quartieri Sanatorio e Firrio

Il disagio è legato ad un guasto a una pompa di rilancio, comunicato nella tarda serata di ieri

Redazione

23 Settembre 2021 16:56

La zona Sanatorio, a Caltanissetta, oggi potrebbe restare a secco. Il disagio è legato ad un guasto a una pompa di rilancio, comunicato nella tarda serata di ieri. Da qui la decisione di Siciliacque di ridurre la fornitura su Caltanissetta. La conseguenza è che oggi la distribuzione nella zona Sanatorio non potrà essere garantita mentre rimane invariato il programma previsto per le altre zone e per quelle in regime H24. "Caltaqua – Acque di Caltanissetta spa - si legge in una nota -, renderà tempestivamente noti tutti gli ulteriori aggiornamenti che saranno resi man mano disponibili".

Da un aggiornamento reso noto da Caltaqua si rileva che i turni di distribuzione saranno i seguenti: domani 24 settembre Sanatorio; 25/09 Firrio. Le zone in regime h24 passeranno ad una distribuzione giornaliera.La distribuzione in tutte le altre zone della città rimane invariata.



