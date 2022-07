Attualita 93

Condotta Agraria di Mussomeli, Mancuso (FI): "Non ci sarà nessun trasferimento degli uffici"

Il deputato all'Ars spiega di aver ricevuto rassicurazioni dall’assessore Scilla

Redazione

Ieri l’on. Michele Mancuso, allarmato dalle voci di corridoio per le quali gli uffici della Condotta agraria di Mussomeli rischierebbero la chiusura, ha incontrato l’Assessore regionale all’agricoltura, Toni Scilla, per chiarire la criticità. “Ho ricevuto piena collaborazione dall’assessore Scilla – commenta l’on. Mancuso – il quale mi ha tranquillizzato circa le sorti della Condotta agraria di Mussomeli.

D’altronde, non avremmo mai permesso che un ufficio storico, vero punto di riferimento per il Vallone, con 23 dipendenti al seguito, chiudesse i battenti o fosse trasferito altrove per un mero problema di affitto. Fermo restando che sono in linea con la volontà parsimoniosa dell’Amministrazione regionale, non possiamo non tener conto della dignità dei cittadini di un territorio vasto – la Condotta agraria fa riferimento ad almeno 10 comuni del comprensorio”. Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia, on. Michele Mancuso, a margine dell’incontro con l’assessore regionale Toni Scilla. “Martedì - conclude il Parlamentare - incontrerò nuovamente l’Assessore per definire i dettagli e risolvere sia per l’immediato presente che per il futuro una vertenza non più prorogabile”.



© Riproduzione riservata

