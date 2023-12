Cronaca 179

Condannato due volte continua a perseguitare l'ex moglie e la figlia, arrestato dalla polizia

L'uomo è uscito lo scorso anno dal carcere ed tornato a maltrattare e stalkizzare i familiari

Redazione

02 Dicembre 2023 10:13

A Monza un uomo di 52 anni è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti e stalking nei confronti della ex moglie e della loro figlia minorenne. La donna, da anni separata dall'uomo, ha subito atti persecutori e minacce per anni, ma lo ha sempre denunciato, tanto che è stato già condannato due volte ed è uscito dal carcere nel 2022, quando ha ripreso a tormentarla.



