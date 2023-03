Cronaca 539

Condannati 2 genitori: abbandonarono dopo cinque giorni il bimbo che avevano adottato

La vicenda risale al 2007: il giovane ha denunciato i genitori adottivi tramite un avvocato conosciuto presso il carcere di Modena

Redazione

25 Marzo 2023 12:07 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/condannati-2-genitori-abbandonarono-il-bimbo-che-avevano-adottato Copia Link Condividi Notizia

La vicenda di cui ci apprestiamo a parlare risale al 2007. Un bambino brasiliano venne prima adottato da una coppia di coniugi, per poi essere abbandonato dopo soli cinque giorni. A denunciarli era stato lo stesso ragazzino. La coppia è stata infine condannata a tre mesi di reclusione e al pagamento di 10mila euro di multa. Oggi quel bambino è un giovane uomo di 26 anni. La vicenda accadde in provincia di Cremona. Il più grande gesto di generosità quello di adottare un bimbo bisognoso di una famiglia e di amore, che in questo caso non durò neanche una settimana.

Come informa Leggo, il giovane ha denunciato i genitori adottivi tramite un avvocato conosciuto presso il carcere di Modena. La coppia è stata condannata dal giudice di Cremona a tre mesi per non aver garantito al ragazzo gli opportuni mezzi di sussistenza e per non aver soddisfatto gli obblighi di assistenza nei suoi confronti. I due dovranno inoltre pagare una multa di 10mila euro. La sentenza nei confronti dei genitori adottivi del 26enne è stata confermata dalla Corte d’Appello di Brescia nel 2021. Nel 2007 la coppia tornò in Italia dal Brasile con in mano un documento testimoniante la sentenza di adozione del Tribunale di San Paolo.



La vicenda di cui ci apprestiamo a parlare risale al 2007. Un bambino brasiliano venne prima adottato da una coppia di coniugi, per poi essere abbandonato dopo soli cinque giorni. A denunciarli era stato lo stesso ragazzino. La coppia è stata infine condannata a tre mesi di reclusione e al pagamento di 10mila euro di multa. Oggi quel bambino è un giovane uomo di 26 anni. La vicenda accadde in provincia di Cremona. Il più grande gesto di generosità quello di adottare un bimbo bisognoso di una famiglia e di amore, che in questo caso non durò neanche una settimana. Come informa Leggo, il giovane ha denunciato i genitori adottivi tramite un avvocato conosciuto presso il carcere di Modena. La coppia è stata condannata dal giudice di Cremona a tre mesi per non aver garantito al ragazzo gli opportuni mezzi di sussistenza e per non aver soddisfatto gli obblighi di assistenza nei suoi confronti. I due dovranno inoltre pagare una multa di 10mila euro. La sentenza nei confronti dei genitori adottivi del 26enne è stata confermata dalla Corte d'Appello di Brescia nel 2021. Nel 2007 la coppia tornò in Italia dal Brasile con in mano un documento testimoniante la sentenza di adozione del Tribunale di San Paolo.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare