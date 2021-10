Condannate due compagnie aeree per ritardo prolungato: trascinate in tribunale da due famiglie siciliane

Condannate due compagnie aeree per ritardo prolungato: trascinate in tribunale da due famiglie siciliane

La sentenza di condanna è stata emessa rispettivamente dal giudice di pace di Catania e di Mascalucia

01 Ottobre 2021 16:47

Le compagnie aeree Volotea e Vueling sono state condannate, rispettivamente dal giudice di pace di Catania e di Mascalucia, per le vicende di due famiglie siciliane che avevano subito disagi e non erano riuscite a far valere i loro diritti con il reclamo e che si sono poi rivolte alla Confconsumatori. A renderlo noto è la stessa associazione.(ANSA)



