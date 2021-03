Cronaca 224

Concussione e diffamazione, il Gip archivia inchiesta su Cicero: reato infondato

Il Gip ha archiviato per «l'infondatezza della notizia di reato» le accuse sull'indennità che Cicero aveva percepito da componente dell’ufficio

Redazione

13 Marzo 2021 15:41

Il Gip di Palermo, Lorenzo Jannelli, accogliendo la richiesta di archiviazione avanzata dal pm Giovanni Antoci, emesso un decreto di archiviazione del procedimento che vedeva indagato Alfonso Cicero ex presidente dell’Irsap, difeso dell’avv. Annalisa Petitto, per concussione e diffamazione. Il fascicolo era stato aperto dopo denunce presentate nel 2015 da Antonino Montalbano, ex direttore del Consorzio Asi di Palermo, e da Giuseppe De Luca gestore della mensa dell’Asi.

Il Gip ha archiviato per «l'infondatezza della notizia di reato» le accuse sull'indennità che Cicero aveva percepito da componente dell’ufficio di diretta collaborazione dell’assessorato Attività produttive, la registrazione degli orari di lavoro, l’utilizzo della carta prepagata dell’ente per il rimborso delle spese di trasferta. Inoltre, il Gip ha valutato anche "l'infondatezza della notizia di reato" dell’accusa nei confronti di Cicero di avere diffamato a mezzo stampa Giuseppe De Luca.



