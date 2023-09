Concorso per il ministero degli Esteri, 1200 posti disponibili: requisiti e come fare domanda

I posti di lavoro nel Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale da coprire sono rivolti alle seguenti figure: 600 assistenti e 620 funzionari.

Nuovi concorsi pubblici in arrivo. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ne potrà bandire anche più di uno nel 2023 e nel 2024 per realizzare oltre 1200 assunzioni di personale. In particolare, i posti di lavoro nel Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale da coprire sono rivolti alle seguenti figure: 600 assistenti; 620 funzionari. Numero, però, che potrebbe aumentare. I vincitori dei concorsi Maeci 2023 e dei concorsi Maeci 2024 saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Saranno inquadrati nell’Area degli assistenti e nell’Area dei funzionari in base al nuovo sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal Ccnl 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali.

Le domande di partecipazione ai concorsi Ministero degli Esteri andranno presentate con modalità telematica, tramite la piattaforma inPA. Per compilare e inviare le istanze, i candidati dovranno autenticarsi utilizzando le proprie credenziali Spid, Cie, Cne o eIDAS. Inoltre, dovranno disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) personale o un domicilio digitale. Quali titoli di studio sono richiesti per il concorso funzionari Maeci 2023?

Laurea triennale in: L8 Ingegneria dell’informazione, L30 Scienze e tecnologie fisiche, L31 Scienze e tecnologie informatiche, L35 Scienze matematiche, titoli equiparati. Laurea Magistrale in: LM17 Fisica, LM18 Informatica, LM25 Ingegneria dell’automazione, LM26 Ingegneria della sicurezza, LM27 Ingegneria delle telecomunicazioni, LM29 Ingegneria elettronica, LM31 Ingegneria gestionale, LM32 Ingegneria informatica, LM40 Matematica, LM43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche, LM44 Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria, LM66 Sicurezza informatica, LM91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione.

Funzionario amministrativo, contabile e consolare – Funzionario economico, finanziario e commerciale – Funzionario dell’area della promozione culturale Una qualunque Laurea triennale o Laurea Magistrale Funzionario Architetto/Ingegnere. Laurea Magistrale in: LM3 Architettura del paesaggio, LM4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali, LM18 Ingegneria informatica, LM20 Ingegneria aereospaziale e astronautica, LM21 Ingegneria biomedica, LM22 Ingegneria chimica, LM23 Ingegneria civile, LM24 Ingegneria dei sistemi edilizi, LM25 Ingegneria dell’automazione, LM26 Ingegneria della sicurezza, LM27 Ingegneria delle telecomunicazioni, LM28 Ingegneria elettrica, LM29 Ingegneria elettronica, LM30 Ingegneria energetica e nucleare, LM31 Ingegneria gestionale, LM32 Ingegneria informatica, LM33 Ingegneria meccanica, LM34 Ingegneria navale, LM35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio, LM48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, LM53 Scienza e ingegneria dei materiali, LM75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio e titoli equiparati secondo la normativa vigente



