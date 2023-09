Concorso Ministero per le imprese 2023: posizioni per diplomati e laureati, ecco come fare

Attualita 911

Concorso Ministero per le imprese 2023: posizioni per diplomati e laureati, ecco come fare

C'è tempo fino al 29 settembre per presentare le candidature

Redazione

Concorso MIMIT: il Ministero per le Imprese e il Made in Italy è alla ricerca di personale e ha rilasciato un bando di concorso che mira all’assunzione di diplomati e laureati. Nello specifico, i posti disponibili sono diversi, così come sono molte le posizioni aperte, quindi il concorso è rivolto a diversi profili. In particolare, le posizioni per le quali si cerca personale sono quelle di amministrativi, contabili, informatici e tecnici. Ecco tutti i dettagli sul concorso MIMIT 2023, quali sono i requisiti e come fare domanda.

Il bando di concorso pubblicato da Ministero per le Imprese e il Made in Italy mira alla copertura di 338 posti per posizioni e profili differenti. Di seguito, il dettaglio dei posti da coprire tramite la procedura concorsuale: 90 posti da Assistente Amministrativo (codice 01); 90 posti da Assistente Amministrativo Contabile (codice 02); 60 posti da Assistente Tecnico delle Telecomunicazione (codice 03); 40 posti da Assistente Informatico (codice 04); 38 posti da Assistente Informatico (codice 05); 10 posti da Assistente Specializzato Telecomunicazioni (codice 06); 10 posti da Assistente Tecnico Specializzato (codice 07).

Per le posizioni sono previsti incarichi in diverse zone territoriali dell’Italia: per maggiori informazioni si rimanda alla lettura del bando integrale. Per poter presentare la propria candidatura al concorso del Ministero per le Imprese e per il Made in Italy è necessario effettuare l’opportuna procedura online entro il 29 settembre 2023. Si ricorda che per autenticarsi al portale inPA, dal quale è possibile inviare la candidatura, è necessario possedere lo SPID/CIE/CNE/eIDAS. Per tutte le ulteriori informazioni sul concorso, si rimanda alla lettura del bando integrale.



