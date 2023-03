Attualita 491

Concorso Ministero Giustizia: bando per 8.250 posti per addetti all'ufficio per il processo

In totale sono oltre 13mila le assunzioni nel Ministero della Giustizia in programma

Il Ministero della Giustizia bandirà un nuovo concorso per addetti all’ufficio per il processo nel 2023. A prevederlo è il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024. Sono ben 8.250 le assunzioni da effettuare tramite la procedura concorsuale.

CONCORSO MINISTERO GIUSTIZIA ADDETTI UFFICIO PROCESSO

Il Piano triennale dei fabbisogni del personale del Ministero della Giustizia per il triennio 2022-2024 (consultabile in questa pagina), che è contenuto nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per lo stesso periodo, prevede, infatti, il reclutamento di migliaia di risorse. In totale sono oltre 13mila le assunzioni nel Ministero della Giustizia in programma (qui tutte le informazioni). Tra queste rientra l’inserimento di 8.250 nuove risorse nel profilo di addetto all’ufficio per il processo, da reclutare tramite un apposito bando di concorso pubblico.

Si tratta di un secondo contingente di personale per gli uffici processo del Ministero che segue quello reclutato con il precedente bando uscito nel 2021 (qui trovate tutte le informazioni sul precedente concorso). Anche per la nuova tornata di inserimenti i candidati selezionati saranno assunti mediante contratti a tempo determinato, della durata di 2 anni. Vediamo nel dettaglio come funziona il concorso per addetti all’ufficio del processo, i requisiti per accedere e come prepararsi alle prove, sulla base del precedente bando.

REQUISITI

Se il nuovo bando Ministero Giustizia per addetti ufficio processo manterrà le caratteristiche del precedente, per partecipare al concorso occorrerà possedere uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in Scienze dei servizi giuridici (L-14);

diploma di laurea di vecchio ordinamento in Giurisprudenza;

laurea specialistica in Giurisprudenza (LS 22) o Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (LS 102);

laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01).

Se, come per il precedente concorso, ci sarà una riserva di posti per i laureati in economia e commercio o in scienze politiche, i riservatari dovranno possedere uno dei seguenti titoli di studio: laurea in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18), Scienze economiche (L-33) o Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36);

diploma di laurea di vecchio ordinamento in Economia e commercio o Scienze politiche

laurea specialistica in Scienze dell’economia (LS 64), Scienze economico-aziendali (LS 84), Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (LS 57), Relazioni internazionali (60), Scienze della politica (LS 70), Scienze delle pubbliche amministrazioni (71), Scienze per la cooperazione allo sviluppo (LS 88), Sociologia (LS 89) o Studi europei (LS 99);

laurea magistrale in Scienze economico-aziendali (LM-77), Servizio sociale e politiche sociali (LM-87), Relazioni internazionali (LM-52), Scienze dell’economia (LM-56), Scienze della politica (LM-62), Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63), Scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81), Sociologia e ricerca sociale (LM-88) o Studi europei (LM-90).

PROVE D’ESAME

La procedura concorsuale sarà per titoli ed esame, consistente in una prova scritta unica. Se la prova si svolgerà come nel precedente concorso, consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla, da risolvere nell’arco di 60 minuti, che verterà sulle seguenti materie:

diritto pubblico;

ordinamento giudiziario;

lingua inglese.

INQUADRAMENTO E CONTRATTO

Le risorse selezionate saranno inquadrate nell’Area funzionale terza, Fascia economica F1, con contratto della durata di 2 anni. I vincitori del nuovo concorso che sarà indetto dal Ministero della Giustizia entreranno in servizio nell’estate 2024.

COME PREPARARSI E COSA STUDIARE

In vista del prossimo concorso per le assunzioni di addetti all’ufficio per il processo è bene iniziare a prepararsi per tempo per poter affrontare al meglio la prova d’esame. Per studiare la teoria ed esercitarsi sui test è disponibile il manuale pubblicato dalla casa editrice Edises per la preparazione ai concorsi per addetti ufficio processo del Ministero della Giustizia, acquistabile da questa pagina. Si tratta del miglior manuale in commercio, in quanto riporta le nozioni teoriche necessarie per affrontare la prova scritta, per ciascuna delle discipline oggetto d’esame, e batterie di test al termine di ogni capitolo, utili per verificare la propria preparazione.

DOVE VEDERE IL BANDO

Il bando di concorso per addetti ufficio processo Ministero della Giustizia sarà pubblicato sulla piattaforma inPA, ovvero il nuovo portale per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione, e in questa sezione del portale web del Ministero, dove sarà consultabile cliccando su Concorsi, esami, selezioni e assunzioni.



