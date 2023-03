Attualita 451

Concorso Funzionari Agenzia delle Entrate: bandi in arrivo per 8mila posti

Ecco i requisiti richiesti, come si svolgerà il concorso, cosa studiare

Redazione

L’Agenzia delle Entrate ha in programma oltre 8 mila assunzioni di funzionari tra il 2023 e il 2024, da reclutare tramite nuovi bandi di concorso pubblici. Parte degli inserimenti è prevista dal programma di pubblicazione dei concorsi dell’ente, mentre ulteriori posti di lavoro sono stati autorizzati dalla Legge di Bilancio. In attesa dell’uscita dei bandi, vediamo nel dettaglio come funziona il concorso per funzionari dell’Agenzia delle Entrate, i requisiti, le prove, cosa studiare per prepararsi e ogni altra informazione utile.

CONCORSO FUNZIONARI AGENZIA DELLE ENTRATE 2023

Tra i prossimi concorsi in uscita sono molto attesi i nuovi concorsi per funzionari che saranno banditi dall’Agenzia delle Entrate. L’ente ha pianificato il reclutamento di oltre 8 mila risorse da assumere nel profilo di funzionario nel biennio 2023-2024, da selezionare mediante appositi bandi di concorso. Si tratta di procedure concorsuali per titoli ed esami. Parte dei posti di lavoro nell’Agenzia delle Entrate che saranno messi a bando doveva essere coperta già lo scorso anno, ma la procedura concorsuale per assumere il nuovo personale è slittata. Dunque, con ogni probabilità, è rientrata nella programmazione per l’anno in corso. Questi inserimenti rientrano nel generale programma di assunzioni dell’Agenzia delle Entrate per il biennio, che porterà all’inserimento di più di 9 mila unità di personale con vari profili, come previsto dal programma di pubblicazione dei bandi di concorso 2022-2023 dell’Agenzia delle Entrate.

POSTI A CONCORSO

In totale sono 8.174 i posti per funzionari che l’Agenzia delle Entrate metterà a concorso attraverso i bandi in arrivo. Di questi, 2.630 dovevano essere coperti tramite due concorsi attesi nel secondo semestre del 2022 (uno per 2.500 posti e uno per 130 posti), mai usciti. Dunque vanno ad aggiungersi ai 1.644 posti da coprire tramite il bando Agenzia delle Entrate per funzionari già programmato per il primo semestre 2023. Altri 3.900 posti, invece, sono stati autorizzati dalla Legge di Bilancio.

PROFILI RICHIESTI

I posti di lavoro per funzionari Agenzia delle Entrate da coprire mediante i nuovi concorsi sono rivolti alle seguenti figure professionali:

-funzionario tributario;

-funzionario in fiscalità internazionale;

-funzionario audit-protezione dei dati personali;

-funzionario in controllo di gestione;

-funzionario tecnico;

-funzionario servizi di pubblicità immobiliare;

-funzionario in attività legale;

-funzionario logistica e approvvigionamenti.

Le assunzioni autorizzate dalla Legge di Bilancio riguardano, invece, 3.900 unità da inquadrare nell’Area dei funzionari prevista dal vigente sistema di classificazione del personale introdotto dal CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali.

CHI PUÒ PARTECIPARE

Generalmente, per accedere ad un concorso per funzionari dell’Agenzia delle Entrate occorre possedere una laurea. Tra quelle richieste per i nuovi concorsi in arrivo ci sono lauree in materie giuridico-economiche e ingegneria. In ogni caso, per avere certezza dei titoli di studio richiesti per ciascun profilo professionale, occorre attendere l’uscita dei bandi dell’Agenzia delle Entrate.

COME SI SVOLGE IL CONCORSO

La procedura concorsuale è per titoli ed esami e, con ogni probabilità, sarà organizzata secondo quanto previsto dalla riforma dei concorsi pubblici approvata dal Governo. Le prove d’esame potranno essere incentrate anche su quesiti di carattere oggettivo attitudinale e verteranno sulle materie d’esame specifiche per ciascun profilo a bando, indicate nel programma dei concorsi Agenzia Entrate.

COME PREPARARSI E COSA STUDIARE

In vista dei prossimi bandi in arrivo, è utile iniziare a prepararsi per tempo per affrontare al meglio le prove d’esame. La casa editrice Edises ha predisposto appositi manuali per prepararsi al concorso per funzionari amministrativo tributari e per funzionari tecnici dell’Agenzia delle Entrate, utili per una preparazione di base. Vi consigliamo i seguenti:

– per la preparazione alla prova oggettiva attitudinale dei concorsi per Funzionari amministrativo tributari e Funzionari tecnici:

-Manuale Edises, con teoria e test, in vendita in questa pagina oppure su Amazon in questa pagina. Acquistando il libro si ottiene l’accesso al software di simulazione online per esercitarsi e video corsi.

– per la preparazione ai concorsi per Funzionari tecnici, per prova tecnico professionale e colloquio:

-Manuale Edises, con teoria e test, in vendita su Amazon in questa pagina oppure scontato sul sito ufficiale della casa editrice in questa pagina. Acquistando il libro si ottiene l’accesso al software di simulazione online per esercitarsi.

DOVE VEDERE I BANDI

I bandi per funzionari Agenzia delle Entrate saranno pubblicati sulla piattaforma inPA, ovvero il nuovo portale per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione, e in questa sezione del portale web dell’ente.



