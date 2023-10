Attualita 393

Concorso Esercito, 6200 posti disponibili: stipendio, bando, requisiti e come fare domanda

La domanda di partecipazione al primo blocco può essere presentata dal 19 ottobre 2023 al 17 novembre 2023

Redazione

Concorso dell'Esercito, pubblicato il bando. Previsto il reclutamento di complessivi 6200 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI). È prevista la ripartizione in tre blocchi di incorporamento. La procedura è rivolta a civili in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media). La domanda di partecipazione al primo blocco può essere presentata dal 19 ottobre 2023 al 17 novembre 2023.

Le procedure di reclutamento sono gestite attraverso il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. Le scadenze? La domanda di partecipazione al primo blocco (2.200 posti) va presentata dal 19 ottobre 2023 al 17 novembre 2023, per i nati dal 17 novembre 1999 al 17 novembre 2005, estremi compresi. La domanda di partecipazione al secondo blocco (2.000 posti) va presentata dal 15 gennaio 2024 al 13 febbraio 2024, per i nati dal 13 febbraio 2000 al 13 febbraio 2006, estremi compresi. La domanda di partecipazione al terzo blocco (2.000 posti) va presentata dal 1° luglio 2024 al 30 luglio 2024, per i nati dal 30 luglio 2000 al 30 luglio 2006, estremi compresi.



