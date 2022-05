Attualita 258

Concorso di Musica e Arte, premiati gli alunni della scuola Caponnetto di Caltanissetta

Consegnati ai partecipanti attestati di partecipazione e premi speciali

Redazione

Le insegnanti Ivana Stringi e Paola Ferraro hanno rivolto il Concorso a tutti gli alunni delle diverse classi della scuola primaria e i temi musicali sono stati proposti per fasce d’età. Gli alunni hanno realizzato un disegno su carta o tela utilizzando diverse tecniche grafico-pittoriche, di cui la musica è stata la fonte ispiratrice per promuovere l’ascolto della musica classica e momenti di relax attraverso le forme d’arte. Questa iniziativa ricorda l’opera del nostro illustre conterraneo Stefano Caruano, ma soprattutto quanto realizzato dal padre dell’astrattismo Kandinsky, che amava a tal punto la musica da voler fissare su tela in alcune sue opere le impressioni provate ascoltando il suono degli strumenti, i loro intrecci e le armonie.

Per le classi prime e seconde il tema da trattare è stato “Il giocattolo e il mondo della fantasia” attraverso l’ ascolto e la visione della “Sinfonia dei giocattoli” di Leopold Mozart e “Lo schiaccianoci” di P. I. Tchaikovsky ispirato alla favola di E. T. A. Hoffmann “Lo schiaccianoci e il re dei topi”. Per le classi terze il tema proposto è stato “Madre Natura” per sviluppare il rispetto per la natura e per l’ambiente in cui viviamo. Durante le varie fasi per la realizzazione degli elaborati gli alunni hanno ascoltato la Sinfonia n.6 op.68 Pastorale di L. Van Beethoven e The Blue Danube Waltz di Strauss.

Per le classi quarte e quinte il tema proposto è stato “Il risveglio della primavera” per promuovere il senso del “bello” e il rispetto per la natura e per la Terra. I brani ascoltati durante il laboratorio sinestetico sono stati “Il valzer dei fiori” di P. I. Tchaikovsky, “La Primavera” di A. Vivaldi e “Quell’augellin che canta” di Claudio Monteverdi. Tutti gli alunni partecipanti delle classi prime, seconde, terze, quarte e delle classi quinte sezz. B e C, nella realizzazione dei disegni, hanno dimostrato entusiasmo, notevole interesse e grande partecipazione. La giuria giudicatrice formata dalle insegnanti Ivana Stringi, Paola Ferraro e Lianelisa Ragusa ha assegnato agli alunni 14 primi premi, 13 secondi premi, 15 terzi premi e 11 premi speciali.

I primi premi sono stati assegnati ai seguenti alunni: Athena Eufrate 1A, Francesco Mantova 1A, Giulia Passaro 2A, Francesco Sapienza 2B, Alessandra Gueli 3A, Marco Intilla 3B, Marta Vicari 3C, Gabriel Singh 4A, Benedetta Riggi 4B, Nicolas Turco 4C, Giacomo Romano 5B, Marzia Talluto 5B, Gabriele Cannarozzo 5C e Serena La China 5C. I secondi premi sono stati assegnati ai seguenti alunni: Chiara Gagliardi 1A, Nikole Amico 1A, Ileana Colledoro 2A, Aurora Riggi 2B, Sofia Concas 3B, Dalila Ventura 3C, Alessandro Ponente 3C, Cristian Campisi 4A, Elisa Giordano 4B, Maria Pia Urrico 4C, Gabriele Maniscalco 5B, Cristian Blandino 5C e Ludovica Esposito 5C. I terzi premi sono stati assegnati ai seguenti alunni: Mattia Morelli 1B, Ilaria Gioè 1C, Greta La Mendola 2A, Marta mangione2A, Greta Giammorcaro 2B, Giorgia Lo Piccolo 3B, Giulio Stringi 3C, Luigi Cancemi 3C, Giuseppe Falcone 4A, Nicolò Amato 4B, Gabriele Tirrito 4C, Giulia Pagano 5B, Aurora Sciabbarrasi 5C, Lorenzo Lo Piccolo 5C e Maikol Mosca 5C. I premi speciali sono stati assegnati ai seguenti alunni: Dorotea Giarratana 1B, Azzurra Calì 2A, Luigi Miraglia 3C, Rachele Mosca 4A, Giuseppe Salerno 4A, Maria Andrea Ventura 4B, Gabriel Alaimo 4C, Salvatore Milia 4C, Domenico Corduana 4C, Melania Mosca 5C e Angelo Ventura 5C. Alla presenza del Dirigente Scolastico Prof. Maurizio Lomonaco e del D.S.G.A. Dott.ssa Graziella Piazza sono stati consegnati a tutti gli alunni finalisti gli attestati di partecipazione al Concorso e ai 14 alunni vincitori del primo premio sono stati donati dei libri di narrativa acquistati presso la Ubik Libreria di Caltanissetta. Le docenti promotrici del Concorso ringraziano tutte le colleghe che hanno aderito all’ iniziativa permettendo agli alunni della scuola di vivere dei momenti artistici e creativi dedicati all’ arte e alla musica.



