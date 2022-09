Concorso all'ospedale di Gela, al via il bando per 33 posti di dirigente medico: ecco come partecipare

Concorso all'ospedale di Gela, al via il bando per 33 posti di dirigente medico: ecco come partecipare

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione, sarà pubblicato all’albo aziendale

Un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 33 posti di dirigente medico a tempo indeterminato, è stato indetto dall'Asp di Palermo. I medici lavoreranno presso l'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. I posti di dirigente medico sono così suddivisi: sette posti di cardiologia; due posti di ostetricia e ginecologia; tre posti di malattie infettive; tre posti di ortopedia e traumatologia; cinque posti di urologia; un posto ematologia; due posti di medicina trasfusionale; tre posti di neurologia; tre posti di radiodiagnostica; tre posti di anatomia patologica; un posto di terapia del dolore.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione, sarà pubblicato all’albo aziendale, via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta, nel sito internet aziendale - sezione bandi concorso e avvisi ed è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 10 del 29 luglio 2022. Le istanze di ammissione al concorso dovranno pervenire, a pena esclusione, dal giorno successivo ed entro il termine di trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Per eventuali chiarimenti o informazione gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane, via G. Cusmano n. 1 – 93100 Caltanissetta. (Gds.it)



