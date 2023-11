Concorso Agenzia difesa per diplomati e laureati, requisiti e prove per posti a tempo indeterminato

Attualita 364

Concorso Agenzia difesa per diplomati e laureati, requisiti e prove per posti a tempo indeterminato

I posti a disposizione sono 90, le domande sono aperte fino al 30 novembre

Redazione

10 Novembre 2023 09:19 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/concorso-agenzia-difesa-per-diplomati-e-laureati-requisiti-e-prove-per-posti-a-tempo-indeterminato Copia Link Condividi Notizia

Nuovi badi all'ente controllato dal Ministero della Difesaper l'assunzione di 90 posizioni a tempo indeterminato (tra amministrativi, funzionari e informativi). Si tratta delle seguenti unità: 74 unità di personale per Diplomati, che saranno inquadrati con profilo di Assistente in Area funzionale II, fascia retributiva F2; 16 unità di personale per Laureati, che saranno inquadrati con profilo professionale di funzionario, in Area funzionale III, fascia retributiva F1. Le domande sono aperte fino al 30 novembre 2023.

Le domande vanno inviate online attraverso il Portale InPA, accedendo alle pagine relative a ciascun bando con SPID, CIE, CNS o eIDAS. All’interno va selezionato il codice del profilo per il quale si vuole partecipare, e accedere alla procedura di invio domanda. Previsto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuare all'interno della procedura l’invio della domanda. La richiesta va presentata entro le 23.59 del 30 novembre 2023.



Nuovi badi all'ente controllato dal Ministero della Difesaper l'assunzione di 90 posizioni a tempo indeterminato (tra amministrativi, funzionari e informativi). Si tratta delle seguenti unità: 74 unità di personale per Diplomati, che saranno inquadrati con profilo di Assistente in Area funzionale II, fascia retributiva F2; 16 unità di personale per Laureati, che saranno inquadrati con profilo professionale di funzionario, in Area funzionale III, fascia retributiva F1. Le domande sono aperte fino al 30 novembre 2023. Le domande vanno inviate online attraverso il Portale InPA, accedendo alle pagine relative a ciascun bando con SPID, CIE, CNS o eIDAS. All'interno va selezionato il codice del profilo per il quale si vuole partecipare, e accedere alla procedura di invio domanda. Previsto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuare all'interno della procedura l'invio della domanda. La richiesta va presentata entro le 23.59 del 30 novembre 2023.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare