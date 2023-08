Cronaca 345

Concorso Agenzia delle Entrate 2023 per 4500 funzionari: domande entro il 28 agosto

Tutti gli interessati a partecipare ai concorsi per funzionari indetti dall’Agenzia delle Entrate 2023 sono invitati a scaricare e leggere con attenzione i Bandi

Redazione

(Fonte ticonsiglio.com) Il 27 luglio sono stati indetti due bandi del concorso Agenzia delle Entrate 2023 finalizzati al reclutamento di 4500 funzionari, suddivisi tra 3970 funzionari tributari e 530 funzionari per i servizi di pubblicità immobiliare. Le selezioni pubbliche sono rivolte a laureati e prevedono assunzioni mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato con sedi in tutta Italia. Per presentare la domanda di ammissione alla selezione c’è tempo fino al 28 agosto 2023 (inizialmente era il 26 agosto ma è stata posticipata). In questa guida chiara e completa presentiamo i posti di lavoro disponibili, mettiamo a disposizione i Bandi da scaricare e spieghiamo come candidarsi, i requisiti richiesti, come si svolgono le selezioni, come prepararsi e ogni altra informazione utile.



POSTI DISPONIBILI CONCORSO FUNZIONARI AGENZIA ENTRATE 2023

L’Agenzia delle Entrate ha indetto i due bandi di concorso volti alla copertura di 4500 posti di lavoro, nei ruoli di Funzionari. Ecco i profili professionali e le sedi di lavoro:

3970 UNITÀ DA INQUADRARE NELL’AREA FUNZIONARI PER ATTIVITÀ TRIBUTARIA (CODICE TRIB), DI CUI:

– 30 posti presso la Direzione Provinciale di Bolzano;

– 20 posti presso la Direzione Provinciale Trento;

– 100 posti presso la Direzione Regionale Abruzzo (di cui 25 destinati alla SAM di Pescara);

– 350 posti presso la Direzione Regionale Emilia-Romagna;

– 80 posti presso la Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia;

– 800 posti presso la Direzione Regionale Lazio e Uffici Centrali (di cui 20 alla SAM di Roma e 80 agli Uffici Centrali);

– 150 posti presso la Direzione Regionale Liguria;

– 900 posti presso la Direzione Regionale Lombardia;

– 80 posti presso la Direzione Regionale Marche;

– 350 posti presso la Direzione Regionale Piemonte (di cui 45 alla SAM di Torino);

– 80 posti presso la Direzione Regionale Sardegna (di cui 50 alla SAM di Cagliari e 15 al COSF di Cagliari);

– 330 posti presso la Direzione Regionale Toscana;

– 20 posti presso la Direzione Regionale Umbria;

– 680 posti presso la Direzione Regionale Veneto (di cui 50 alla SAM di Venezia e 50 al COSF di Venezia).



530 UNITÀ DA INQUADRARE NELL’AREA FUNZIONARI PER I SERVIZI DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE (CODICE SPI), DI CUI:

– 12 posti presso la Direzione Regionale Abruzzo;

– 5 posti presso la Direzione Regionale Basilicata;

– 14 posti presso la Direzione Regionale Calabria;

– 31 posti presso la Direzione Regionale Campania;

– 40 posti presso la Direzione Regionale Emilia-Romagna;

– 9 posti presso la Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia;

– 50 posti presso la Direzione Regionale Lazio e Uffici Centrali (di cui 4 presso Uffici Centrali);

– 20 posti presso la Direzione Regionale Liguria;

– 86 posti presso la Direzione Regionale Lombardia;

– 16 posti presso la Direzione Regionale Marche;

– 4 posti presso la Direzione Regionale Molise;

– 50 posti presso la Direzione Regionale Piemonte;

– 31 posti presso la Direzione Regionale Puglia;

– 15 posti presso la Direzione Regionale Sardegna;

– 38 posti presso la Direzione Regionale Sicilia;

– 50 posti presso la Direzione Regionale Toscana;

– 9 posti presso la Direzione Regionale Umbria;

– 50 posti presso la Direzione Regionale Veneto.

Tutti gli interessati a partecipare ai concorsi per funzionari indetti dall’Agenzia delle Entrate 2023 sono invitati a scaricare e leggere con attenzione i Bandi:

Concorso per 3970 funzionari tributari: BANDO (Pdf 640 Kb);

Concorso per 530 funzionari per i servizi di pubblicità immobiliare: BANDO (Pdf 636 Kb).

Segnaliamo, per completezza informativa, che i bandi sono stati pubblicati sul portale unico di reclutamento inPA in questa sezione e sul sito di Formez PA in questa pagina e in questa pagina. Queste selezioni pubbliche rientrano nel piano di assunzioni Agenzia delle Entrate 2023 2024 che permetterà di realizzare migliaia di assunzioni, per coprire i numerosi posti vacanti in tutta Italia.

DOMANDE DI AMMISSIONE

Le domande di partecipazione ai bandi di concorso Agenzia delle Entrate 2023 per 4500 funzionari devono essere presentate entro il 28 agosto 2023 tramite il portale web del reclutamento inPA, collegandosi ai link presenti in questa pagina. La scadenza inizialmente fissata al 26 agosto è stata posticipata al 28 agosto a causa dei problemi e disservizi del portale inPA. Ricordiamo che per accedere alla piattaforma inPA è necessario autenticarsi mediante credenziali SPID oppure CIE, CNS o eIDAS.

Si specifica inoltre che per partecipare alle selezioni i candidati dovranno essere muniti di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale o di un domicilio digitale. Coloro che sono sprovvisti di PEC possono leggere in questo articolo come attivarne una in soli 30 minuti. I candidati devono indicare nella domanda di partecipazione, a pena di esclusione, una sola struttura, regionale o provinciale, tra quelle disponibili per il concorso.

Attenzione: non bando è prevista alcuna tassa di iscrizione per il concorso. Tuttavia diversi candidati hanno segnalato alla nostra Redazione che per poter partecipare al concorso per funzionari per i servizi di pubblicità immobiliare viene richiesto il pagamento della quota di 10 Euro. Invece per il concorso per funzionari tributari non viene richiesta alcuna tassa.



