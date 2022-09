Attualita 146

Concorsi Regione Sicilia: pronte le graduatorie dei 24 funzionari tecnici e dei 12 agrari vincitori

I decreti sono pubblicati integralmente, con effetto di notifica a tutti gli interessati

Redazione

Definitive le graduatorie dei 24 funzionari tecnici RAF TEC e dei 12 funzionari tecnici RAF AGR per il ricambio generazionale nell'amministrazione regionale.Sono state infatti approvate e pubblicate dal dipartimento della Funzione pubblica della Regione Siciliana la graduatoria delle 24 unità di personale con profilo di funzionario tecnico RAF-TEC (ambiti: tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, sviluppo produttivo e promozione del territorio, pianificazione e assetto territoriale) e quella dei 12 funzionari tecnici agrari RAF-AGR (ambito tutela del territorio e sviluppo rurale).

Le graduatorie sono state proposte dalle commissioni giudicatrici secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito ai titoli di studio e di servizio, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza. Scatta così l'assunzione in categoria D, a tempo pieno e indeterminato, di 24 funzionari tecnici fra i 163 che hanno superato tutte le prove e di 12 funzionari tecnici agrari dei 266 idonei alle prove. I vincitori sottoscriveranno l'apposito contratto individuale di lavoro, secondo quanto previsto dal bando.

Alla prova concorsuale, nell'ambito della selezione per il ricambio generazionale che si è svolta lo scorso 19 maggio, hanno partecipato 3.946 aspiranti funzionari tecnici. Lo scorso 24 maggio erano, invece, 1.617 i candidati per i 12 posti di funzionario tecnico agrario. Queste ultime due graduatorie si aggiungono a quelle dei funzionari economico-finanziari e dei funzionari avvocati. Si attendono le altre tre graduatorie dei profili di funzionari amministrativi, di controllo di gestione e dei sistemi informativi e tecnologici. I decreti sono pubblicati integralmente, con effetto di notifica a tutti gli interessati, sul sito internet della Regione Siciliana, dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale e nel sito del Formez. Saranno pubblicati, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Serie Speciale Concorsi.



