Concorsi pubblici: ecco tutti quelli in scadenza ad aprile 2023

A livello nazionale tantissimi posti messi a bando per il concorso Asmel e dalla Polizia Penitenziaria

Redazione

Nonostante sia stato riscontrato un flop nelle recenti procedure concorsuali, ogni mese si aprono nuovi bandi, sia a livello nazionale che a livello regionale e provinciale.

Ecco quali sono i concorsi in scadenza questo mese.

-Centinaia di posti per il Concorso ASMEL (scadenza 6 aprile);

-1713 posti come Allievo Agente di Polizia Penitenziaria (scadenza 14 aprile);

-8 posti per orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato (scadenza 26 aprile);

-32 tenenti in servizio permanente, nell’Aeronautica Militare (scadenza 26 aprile);

-3 posti come docenti presso le Scuole Militari 2023/2024 (scadenza 30 aprile).

Ecco i concorsi regionali e provinciali in scadenza questo mese:

-58 posti per vari profili professionali presso l’ASP di Palermo (scadenza 6 aprile);

-15 posti di assistente tecnico per Arpa Piemonte (scadenza 6 aprile);

-20 posti nell’area amministrativa-gestionale al Politecnico di Torino (scadenza 10 aprile);

-26 posti per vari profili professionali, presso l’ASP di Agrigento (scadenza 11 aprile);

-30 posti come tecnico della prevenzione, nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, presso l’Asl di Taranto (scadenza 17 aprile);

-360 posti per operai, presso l’Agenzia Regionale Attività irrigue e forestali in Puglia (scadenza 19 aprile);

-15 posti come infermiere ASST Ovest Milanese di Legnano (scadenza 20 aprile);

-32 posti come infermiere pediatrico, presso l’Istituto Giannina Gaslini di Genova (scadenza 20 aprile);

-48 posti come assistente sanitaria, presso l’Azienda Zero di Padova (scadenza 20 aprile);

-30 posti come vigile urbano, in provincia di Livorno (scadenza 20 aprile);

-28 posti come assistente amministrativo, presso l’Azienda Ospedale Università di Padova (scadenza 23 aprile);

-26 posti come Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, presso l’Asl di Alessandria (scadenza 23 aprile);

-30 posti come istruttore amministrativo, presso il Comune di Genova (scadenza 24 aprile);

-25 posti nell’area amministrativa dell’Università di Parma (scadenza 24 aprile);

-42 posti nell’area amministrativa dell’Azienda Sanitaria regionale del Molise, a Campobasso (scadenza 27 aprile);

-42 posti per vari profili al Comune di Piacenza (scadenza 27 aprile).

fonte https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/concorsi-pubblici-scadenza-aprile-2023/



