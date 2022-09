Attualita 716

Concorsi pubblici, ecco i bandi previsti per ottobre: opportunità per diplomati e laureati

Tra i bandi previsti e tanto attesi c’è quello per le 385 assunzioni da parte dell’Inps

Redazione

L'autunno inizia con nuove procedure concorsuali. Per il mese di ottobre sono attese selezioni da parte dell’Ufficio per il processo, dall’Agenzia delle Entrate, dall’Inps e da altri importanti enti della Pubblica Amministrazione. Da segnalare anche la modifica al funzionamento del turn over, ossia non ci sarà il ricambio generazionale ma verranno inseriti nuovi profili professionali all’interno della PA.

Tra i bandi previsti e tanto attesi c’è quello per le 385 assunzioni da parte dell’Inps, per 1.092 funzionari al Ministero della Giustizia e per i 40 inserimenti all’Aifa. Inoltre, sono attesi i concorsi da parte del Ministero dell’Interno e a quello dell’Economia per 700 nuove assunzioni. Prevista anche una selezione all’Agenzia delle Entrate per 2.560 posti, rivolta sia a diplomati che a coloro in possesso di una laurea. Sono in totale 14.170 le persone che verranno assunte tra Ministero della Giustizia, Farnesina, Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile e Tesoro. Concorsi da parte della SNA per 110 inserimenti presso il dipartimento di Scuola Nazionale dell’Amministrazione di personale non dirigenziale e dell’Anpal per 43 assunzioni. Prima, attraverso i concorsi, si effettuavano assunzioni con lo scopo di sostituire vecchie figure, ora ne verranno inseriti nuovi profili con competenze totalmente differenti. Alla Pubblica Amministrazione, quindi, sarà richiesto di individuare nei nuovi dipendenti non solo le conoscenze teoriche, ma anche le capacità tecniche e comportamentali.(Gds.it)



