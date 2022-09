Cronaca 965

Concorsi Comune Caltanissetta, la Cgil: "Sbalorditi dal comportamento del nuovo presidente della delegazione trattante"

Di seguito la nota a firma del segretario generale della Fp Cgil, Angelo Polizzi: "Si rischia colossale contenzioso"

Redazione

Siamo assolutamente sbalorditi dal comportamento del nuovo Presidente della Delegazione Trattante, Dott. Diego Peruga, il quale ha convocato una provocatoria delegazione trattante nella giornata del 21 settembre 2022, incurante dell’incontro già richiesto al Sindaco e al Segretario Comunale da parte della CGIL, della RSU e delle altre organizzazioni sindacali firmatarie di contratto, per chiarire la nebulosa vicenda dei concorsi, che rischiano di veder tagliati fuori dalle graduatorie pubblicate la quasi totalità dei partecipanti, per una dubbia procedura di rifacimento delle graduatorie stesse con apposizione di uno sbarramento per la idoneità. La delegazione trattante ha all’ordine del giorno due punti importanti per i lavoratori (costituzione e ripartizione del fondo e regolamento delle progressioni verticali), ma in questo momento non prioritari, visto che sono in corso di definizione i concorsi ai quali i lavoratori interni hanno dovuto partecipare quando avrebbero potuto fare le progressioni verticali che oggi inspiegabilmente si vogliono accelerare.

Viene spontaneo chiedersi: chi si si fa beffe dei lavoratori del comune non prendendo in considerazione le loro legittime richieste? Il Sindaco? O il Presidente della Delegazione Trattante? E tutti gli altri dirigenti cosa intendono fare? Aver definito nel bando un percorso di valutazione e cambiarlo dopo che erano state pubblicate le graduatorie porterà ad un colossale contezioso che comporterà un danno per tutti: lavoratori e amministrazione, senza dover mettere in secondo piano la spesa di circa 300.000 euro necessari per pagare la ditta che ha curato la parte tecnica dei concorsi e i componenti delle commissioni dei concorsi ancora in corso di definizione.

La FPCGIL non parteciperà ad alcuna delegazione trattante se prima non si discuterà la vicenda dei concorsi, annunciando sin da ora che se non sarà modificato l’o.d.g della riunione del 21/09/2022 alle ora 10.30, per la stessa data e ora chiamerà tutti i lavoratori interessati nonché gli altri concorrenti non dipendenti del comune, ad una assemblea sit-in di protesta davanti all’ingresso del municipio per dare forza alle proprie ragioni. Chi decide cosa fare nel comune di Caltanissetta? chi decide le priorità? il presidente della delegazione trattante (parte in causa in quanto presidente di una commissione esaminatrice) o il sindaco garante della buona funzionalità della macchina comunale. Per questo chiediamo un intervento forte, un intervento che ne certifichi l’esercizio della propria funzione. Il Segretario Generale Angelo Polizzi



