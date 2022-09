Cronaca 1134

Concorsi Comune Caltanissetta, la Cgil denuncia: "E' stato inserito uno sbarramento non previsto esplicitamente nei bandi"

Secondo il sindacato in tal modo si verificherebbe "l’esclusione di oltre il 90% dei dipendenti comunali che hanno partecipato compresi i concorrenti esterni"

Redazione

COMUNE DI CALTANISSETTA Commissioni giudicatrici dei concorsi – Completamento operazioni concorsuali e redazione graduatorie La FPCGIL di Caltanissetta in rappresentanza dei propri iscritti e a tutela dei lavoratori, dipendenti comunali e non, in data odierna ha indetto un’assemblea con i lavoratori interessati alle procedure concorsuali in itinere. Molta preoccupazione ha destato la nota del settore risorse umane relativamente alla riformulazione delle graduatorie con l’inserimento di uno sbarramento non previsto in modo esplicito nei bandi, che comporterebbe l’esclusione di oltre il 90% dei dipendenti comunali che hanno partecipato compresi i concorrenti esterni, in questo modo si nega loro la legittima aspettativa per un’opportuna di lavoro, si determinerebbe un danno alla macchina amministrativa comunale perché non verrebbero ricoperti tutti i posti banditi e in ultimo, a parer nostro, ci potrebbero essere gli estremi per un eventuale danno erariale.

L’assemblea dei lavoratori in considerazione del fatto che sembra essere stata violata la lex specialis determinata nei bandi intende perseguire ogni azione utile e in tutte le sedi giudiziarie, qualora l’amministrazione dovese persistere nell’applicazione delle nuove determinazioni. In tempi non sospetti la FPCGIL aveva avanzato perplessità circa le procedure concorsuali ricevendo dal Sindaco e da Segretario comunale (incontro tenutosi presso la biblioteca), ampie rassicurazioni, in quanto le procedure sarebbero state quanto più inclusive, senza sbarramento e limitazione alcuno per la formazione della graduatoria finale.

Con la direttiva del settore personale tutto ciò viene sconfessato! A nostro parere l'Amministrazione deve pedissequamente applicare le disposizioni dei bandi, fatti salvi gli eventuali provvedimenti adottati in sede di autotutela che incidono a monte sulla stessa lex specialis della procedura. La situazione determinatasi non può che riversarsi su tutti i concorrenti, interni ed esterni, che dopo anni di studio e sacrifici ambiscono, legittimamente, ad una posizione lavorativa stabile e gratificante. Pertanto chiediamo e invitiamo l’amministrazione ad un incontro sindacale urgente e a fornire chiare e precise indicazioni all’ufficio risorse umane al fine di procede alla definizione dei procedimenti in essere. Il Segretario Generale Angelo Polizzi



