Attualita 166

Concorsi al Comune di Gela, si mette in moto la macchina organizzativa: nominate due commissioni

Entro il mese di febbraio verranno nominate tutte e 12 le commissioni

Redazione

04 Febbraio 2022 16:26 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/concorsi-al-comune-di-gela-si-mette-in-moto-la-macchina-organizzativa-nominate-due-commissioni Copia Link Condividi Notizia

La macchina organizzativa dei concorsi a Palazzo di Città ha subìto dei rallentamenti, soprattutto a causa dell’emergenza Covid, ma non si è mai fermata. Il settore Risorse Umane ha ora proceduto alla nomina delle prime 2 commissioni, ed entro il mese conta di ultimare questa fase del lavoro, nominandole tutte e 12. I componenti di queste prime due commissioni avranno il compito di valutare gli esiti delle prove per un posto di dirigente finanziario e per due di funzionario contabile.

Per il primo, a valutare saranno il segretario generale Loredana Patti, l’avvocato Serafina Buarnè, segretario generale in pensione, e Vincenzo Zafarana, direttore finanziario amministrativo dello Iacp di Caltanissetta. Per i posti di funzionario contabile, invece, la commissione sarà composta dall’alto dirigente della Corte dei Conti, Maria Annunziata Di Francesco, da Bruno Busacca, responsabile del settore finanziario del Comune di Santa Croce Camerina, e da Giovanna Blanco, vice segretario generale del Comune di Niscemi.

Non appena le 12 commissioni saranno state ultimate (e, per quanto riguarda i tempi, molto dipenderà dalla disponibilità dei componenti) si procederà con l’ufficializzazione delle date per la preselettiva, la prova scritta e quella orale. “Finalmente siamo in dirittura d’arrivo. Grazie allo sblocco di questi concorsi – commenta il Sindaco Lucio Greco, che ha seguito da vicino tutto l’iter – sarà possibile rimpinguare la pianta organica dell’Ente e ottenere un duplice, fondamentale risultato: assumere nuovo personale, dopo decenni di stasi quasi totale, facendo in modo che la macchina amministrativa torni a correre e a dare risposte celeri alla città, e dare la possibilità a professionisti preparati e competenti di avere un lavoro a tempo indeterminato, stabile, sicuro e utile per la collettività. Il tutto, non mi stancherò mai di ripeterlo, nella massima trasparenza. Stiamo avviando delle selezioni pubbliche improntate al rigore e alla meritocrazia, e non credo di esagerare se dico che è davvero un risultato storico”.



La macchina organizzativa dei concorsi a Palazzo di Città ha subìto dei rallentamenti, soprattutto a causa dell'emergenza Covid, ma non si è mai fermata. Il settore Risorse Umane ha ora proceduto alla nomina delle prime 2 commissioni, ed entro il mese conta di ultimare questa fase del lavoro, nominandole tutte e 12. I componenti di queste prime due commissioni avranno il compito di valutare gli esiti delle prove per un posto di dirigente finanziario e per due di funzionario contabile. Per il primo, a valutare saranno il segretario generale Loredana Patti, l'avvocato Serafina Buarnè, segretario generale in pensione, e Vincenzo Zafarana, direttore finanziario amministrativo dello Iacp di Caltanissetta. Per i posti di funzionario contabile, invece, la commissione sarà composta dall'alto dirigente della Corte dei Conti, Maria Annunziata Di Francesco, da Bruno Busacca, responsabile del settore finanziario del Comune di Santa Croce Camerina, e da Giovanna Blanco, vice segretario generale del Comune di Niscemi. Non appena le 12 commissioni saranno state ultimate (e, per quanto riguarda i tempi, molto dipenderà dalla disponibilità dei componenti) si procederà con l'ufficializzazione delle date per la preselettiva, la prova scritta e quella orale. "Finalmente siamo in dirittura d'arrivo. Grazie allo sblocco di questi concorsi - commenta il Sindaco Lucio Greco, che ha seguito da vicino tutto l'iter - sarà possibile rimpinguare la pianta organica dell'Ente e ottenere un duplice, fondamentale risultato: assumere nuovo personale, dopo decenni di stasi quasi totale, facendo in modo che la macchina amministrativa torni a correre e a dare risposte celeri alla città, e dare la possibilità a professionisti preparati e competenti di avere un lavoro a tempo indeterminato, stabile, sicuro e utile per la collettività. Il tutto, non mi stancherò mai di ripeterlo, nella massima trasparenza. Stiamo avviando delle selezioni pubbliche improntate al rigore e alla meritocrazia, e non credo di esagerare se dico che è davvero un risultato storico".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare